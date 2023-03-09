Türkiye'de şap alarmı! 8 işletme karantinaya alındı, iki ilimize canlı hayvan girişi yasaklandı

Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edilip 8 işletmenin karantinaya alınmasının ardından Tunceli ve Afyonkarahisar'da da yeni gelişme yaşandı. Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Afyonkarahisar'da ise hayvan pazarları kapatıldı, il içi ve il dışı hayvan sevkiyatları durduruldu.

Türkiye'de şap alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini duyurmasının ardından haberler peş peşe gelmeye başladı.

TUNCELİ'YE HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde şap virüsünün "SAT-2 suşunun" hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde de ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) hayvan hareketleri yasaklanmış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DA BENZER KARAR

Afyonkarahisar'da ise İl içi ve il dışı hayvan sevkiyatları durdurulurken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekiplerince büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanacağı bildirildi. Sadece kesimhaneye gidecek hayvanların sevkiyatına izin verilirken yasaklara uymayanlara 46 bin 159 TL para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 8 işletme karantinaya alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.,

İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Enstitümüzce, bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, İl Müdürlüklerimizin yanı sıra tüm paydaşlar konuyla ilgili uyarılmıştır. Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir.

8 İŞLETME KARANTİNADA

Hâlihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir.

İLKBAHAR AŞILAMALARI DURDURULDU

Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir."