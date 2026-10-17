Tunceli'de 'Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri' programı düzenlendi

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Tunceli'de "Türkiye Sohbetleri" kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Valilik ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) işbirliğinde GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğini konuşmak, farklı görüş ve tecrübeleri paylaşmak, ortak aklı güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye Sohbetleri'nin toplumun farklı kesimlerini ortak bir zeminde buluşturması bakımından önemli olduğunu ifade eden Aygöl, "Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek yalnızca yatırımlarla değil, ortak akılla, karşılıklı anlayışla kısacası toplumun dayanışmasıyla inşa edilir. Kalıcı huzur ve güven ortamının güçlenmesi insanımızın özgürce yaşaması, üretmesi, geleceğini güvenle planlaması ve gençlerimizin umutlarını kendi topraklarında büyütebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Aygöl, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerinin üretimi artıran, eğitimini güçlendiren, bilimde ve teknolojide ilerleyen bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin kalkınması, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni pekiştirdiğine işaret eden Aygöl, şöyle konuştu:

"Bu hedefe ulaşmak, kamu kurumlarımızın gayretinin yanı sıra sivil toplumun, bilim ve eğitim camiamızın, yerel aktörlerimizin, bilim insanlarımızın ve vatandaşlarımızın katkısıyla ancak mümkündür. Tunceli'de eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, tarımdan hayvancılığa ve turizme kadar birçok alanda şehrimizin potansiyelini geliştirmek için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmaların merkezinde insanımızın huzuru, refahı ve geleceğe dair beklentileri bulunmaktadır. Özellikle gençlerimizin eğitim ve istihdam imkanlarını artırmak, kadınlarımızın toplumsal ve ekonomik hayattaki katkılarını güçlendirmek, üreticilerimizin emeğini desteklemek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Programının 20'nci toplantısı Tunceli'de yapıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise Türkiye Sohbetleri kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programının 20'nci toplantısını Tunceli'de yaptıklarını ve Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli bir vizyon projesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde en önemli zeminlerden birisinin iç cephenin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye'nin bu zeminin oluşması için önem taşıdığını dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sürecin tamamlanması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA