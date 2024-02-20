Tunceli'de devrilen tankerden çaya akan bitüm temizlendi

TUNCELİ - Tunceli'de tankerin devrilmesi sonucu, menfezden Pülümür Çayı'na karışarak donan bitüm, DSİ ve karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 60. kilometresinde bulunan Üzümlü Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen asfalt yüklü tanker, virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, tankerden sızan asfalt malzemesi bitüm, menfezden Pülümür Çayı'na karışarak dondu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü ile Karayolları 86. Şube Şefliği'nden ekipler sevk edildi. Ekipler, çaya karışarak donan malzemeyi iş makineleri yardımıyla kıyıya çıkardı.