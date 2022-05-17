Tunç Soyer: "Kaftancıoğlu Kararı Tam Bir Demokrasi Ayıbıdır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Derneği'nce düzenlenen "Başka Bir Hayat Mümkün" konferansında sunum yaptı. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararına tepki gösteren Soyer, "Bu tam bir demokrasi ayıbıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi tarafından organize edilen "Başka Bir Hayat Mümkün" konferansına katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, SDD Genel Başkanı Sami Doğan, SDD İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve SDD üyeleri katıldı.

Konferansta "Başka Bir Hayat Mümkün" başlıklı sunum yapan Başkan Tunç Soyer, toplum olarak neden başka bir hayat arandığını, "döngüsel kültür" ve "uyum" kavramı üzerinden açıkladı. İzmir'de göreve geldiği günden bugüne "Başka Bir Hayat Mümkün" mottosu ile hayata geçirdikleri "Başka Bir Tarım" vizyonunu da anlattı.

"DEMOKRASİ 5 YILDA BİR SANDIĞA GİTMEKTEN İBARET DEĞİL"

Başka bir hayat için demokrasinin her alanda uygulanabilir olması gerektiğini belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Demokrasi bu topraklarda doğmuş bir yaşam biçimi. İlk meclis bizim sahillerimizde, kıyılarımızda kurulmuş. Biz demokrasinin kuruluşuna ev sahipliği yapan topraklarız. Demokrasi, insanoğlunun bu kainatta bulduğu en büyük inovasyondur. Demokrasi bir arada yaşamanın kültürüdür, sanatıdır. Demokrasi insanların mutlu olmasına yol açan en güzel yaşam biçimdir. Zaman zaman dünyada demokrasiyi geriye götürecek şeyler olabiliyor. Demokraside bir sorun yok aslında ama demokrasinin araçlarında eksiklikler var. Bizim demokrasiyi dijitalize etmemiz, demokrasiyi teknolojiyle buluşturmamız lazım. Yani demokrasinin sadece 5 yılda bir sandığa gidilen bir rejimden ibaret olmadığını anlatmamız lazım"

"EKOLOJİK DEMOKRASİ"

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in ekonomik demokrasi kavramının önemine atıfta bulunan Soyer, ekonomik demokrasi için kooperatifçiliği tarımın yanı sıra ulaşım, kentsel dönüşüm gibi hayatın her alanına yaymak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Soyer, ekonomik demokrasinin ardından artık "ekolojik demokrasi" kavramının zorunlu olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Demokrasi; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler olmak üzere üç temel sütun üzerine oturur. İçinde yaşadığımız bu dünyada artık sadece bunlar da yetmiyor. Nehirlerin, ağaçların, ovaların hakkını korumak zorundayız. Biz, gördük ki doğanın üzerinde bir güç değiliz; doğanın parçasıyız. Sadece üç ayaklı demokrasinin vakti geçti. Şimdi doğanın haklarını da savunan başka bir tarife ihtiyaç var. Dört başlık üzerine şekillenen demokrasiden söz etmemiz lazım; siyasal, sosyal, ekonomik ve ekolojik demokrasi. Bunları yaparsak uyumu da yakalayabiliyoruz."

"KAFTANCIOĞLU KARARI TAM BİR DEMOKRASİ AYIBIDIR"

Demokrasinin gelişimi için yereli işaret eden Soyer, ayrıştırma ve kutuplaşma uyarısı yaparak hakkındaki hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi. Soyer, şunları söyledi:

"Bütün bu hikaye aslında yerelde kurulabilir. Demokrasinin nefes aldığı ve en çok yayılım gösterdiği yerler kentlerdir. Çünkü geleceğin dünyası, kentlerin dünyası. Kentler bu uygulamalar için en uygun zemini verir size. Kentlerde ürettiğiniz çözümler dertlere derman olur. Dokunur ve çözüm getir. O nedenle kentler arasındaki iş birlikteliklerinin son derece önemli bir yeri var. Biz kentler olarak bu demokrasi uygulamalarını hayata geçirebiliriz. Bir tek tuzağa düşmemek lazım. O da ayrıştırma, ötekileştirme ve kutuplaştırma. Şu çok açık bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var. Bunu gittiğiniz her yerde söyleyebilirsiniz. Yeter ki onların peşinde koşmaktan vazgeçmeyelim, bu değerleri koruyalım. Ne yapıp ne edip kucaklaşacak sebepleri bulmaya gayret edelim. Bunu biz yapmaya devam edeceğiz, birileri de yapmamaya devam edecek. Bunun son örneği de Canan Kaftancıoğlu kararı. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilen karar tam bir demokrasi ayıbıdır. Ne hukukidir ne vicdanidir. Asla kabul edilemez. Bu gelgitler oluyor. Ama bunları aşmayı da bu kadim kültürün insanları olarak biliyoruz. Bunları da aşacağız" dedi.

Soyer, konuşmasının ardından katılımcıların kooperatifçilik modeli, yenilenebilir enerji ve doğayla uyumla ilgili sorularını yanıtladı.

"GÜNEŞİN YENİDEN DOĞDUĞU BİR SEÇİM OLACAK"

Konferansın açılış konuşmasını yapan SDD Genel Başkanı Sami Doğan ise şöyle konuştu:

"Bizler, siyasetin kişisel çıkarlar için değil ülkeye hizmet için yapılmasını savunuyoruz. Temiz siyaseti benimsiyoruz. Bilginin üstünlüğünü ve sosyal düşüncünün üstünlüğünü savunuz. Kavgacı değil uzlaşmacı olmayı destekleriz. Geçtiğimiz günlerde Canan Kaftancıoğlu kararını gördük. Bu karar tamamen hukuk dışıdır ve siyasidir. Laik demokrat hukuk devleri olan Türkiye'de düşündürücüdür. Sosyal demokraside düşünce özgürlüğü temel kuraldır. Düşünce özgürlüğü olmadan sosyal demokrasi olmaz. Bizler korkmadan, yılmadan, mücadeleye devam edeceğiz. 2023 seçimleri ülkemizde demokrasi güneşinin yeniden doğduğu bir seçim olacaktır. Tüm yurttaşları bir olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.