Tunç Soyer: "İzmir'de Attığımız Her Adımı Geleceğin İnşası İçin Konulan Bir Tuğla Olarak Görüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Resepsiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğinde yapıldı. Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de attığımız her adımı geleceğin inşası için konulan bir tuğla olarak görüyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Resepsiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in ev sahipliğinde yapıldı. Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de attığımız her adımı geleceğin inşası için konulan bir tuğla olarak görüyoruz" dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda konukları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer karşıladı.

"BİZLER, BU ÜLKEDEKİ GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYIZ"

Gecede bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Dünyamız çoklu krizlerin içinden geçiyor ve ülkemiz bir kere daha ekonomik darboğazın tam ortasında. İklim krizi, adaletsizlikler, savaş, göç, kuraklık ve sayıları her gün artan doğal afetlerle sınanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm bu sorunlarla mücadele ederken bir yandan da kültürü, sanatı, sporu ve elbette ekonomisiyle tüm dünyanın gıptayla baktığı bir ülke olma hedefimiz var. Bizler, bu ülkedeki geleceğimizi güvence altına almak için yeniden harekete geçmek zorundayız. 9 Eylül zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un öncesindeki hazırlık sürecini anlamak işte bu nedenle çok değerli. Çünkü ancak böyle bir yol haritamız varsa umuttan bahsedebiliriz… 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözünü ancak böyle düşünürsek tam olarak anlayabiliriz.

"İZMİR, NASIL Kİ 101 YIL ÖNCE KURTULUŞUN VE KURULUŞUN ŞEHRİ OLDUYSA BUGÜN DE UMUDUN VE DİRENİŞİN BİR SEMBOLÜDÜR"

İzmir nasıl ki 101 yıl önce kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduysa bugün de umudun ve direnişin bir sembolüdür. Bu yüzden İzmir'de attığımız her adımı geleceğin inşası için konulan bir tuğla olarak görüyoruz. Çünkü gelecek beklenen değil, inşa edilendir. Biliyoruz ki 101 yıl önce olduğu gibi bugün de ancak tüm farklılıklarımıza rağmen bir arada durabilirsek bu hedefe ulaşabiliriz. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101. yılında ülkemiz için hizmet üretmeye her zamanki kararlılığımızla devam edeceğiz. Başta Ebedi Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal şehitlerimizin bize mirası olan bu topraklara ancak bu şekilde layık olabiliriz. İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül'ün 101. yaşı kutlu olsun."

Konuşmanın ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk ekiplerine Başkan Soyer tarafından günün anısına plaket takdim edilirken, gece İzmir Marşı'nın ve Onuncu Yıl Marşı'nın okunması ile sona erdi. Konuklar ellerinde Türk bayrakları ile marşlara eşlik etti.