Tunç Soyer: Demokrasi Varsa O Kentin Ürettiği Refah Adil Bir Şekilde Paylaşılır - Haberler

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Sonuna kadar esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Soyer, "Ekonominin güçlenmesi, birkaç kişinin veya bir zümrenin zenginliği ile değil, çarşı pazardaki bereketle ölçülür. Bu da ancak demokrasi ile mümkündür. Demokrasi varsa o kentin ürettiği refah adil bir şekilde paylaşılır" dedi.

Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) bugün yapılan 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin mevcut başkanı Zekeriya Mutlu'nun tek aday olduğu genel kurulda konuşan Tunç Soyer, ülkedeki ekonomik krize değinerek, "Çok sayıda çalışan için öğle yemeğini bir lokantada yemek bile artık lüks. Evden işe taşınan sefer tasları her geçen gün artıyor. Esnaf kardeşlerim, biliyorum; hem artan maliyetler hem de azalan müşteri nedeniyle iki kere zarar ediyorsunuz. Gün geliyor, siftah yapamıyorsunuz. Kepenk kapatıyorsunuz. Bunları hepsini çok iyi görüyorum ve gördüklerim karşısında tıpkı sizin gibi içim kan ağlıyor" diye konuştu.

"ZOR GÜNLER GEÇİREN ESNAFIN YANINDAYIZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zor günler geçiren esnafa destek olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Soyer, "Pandemide yanınızda olduk. Ekonomik krizde de yetkilerimiz dahlinde tüm adımları esnaf odalarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'i esnaf ve zanaatkarların kurduğunu da söyleyen Soyer, "Esnafımız bizim şerefimizdir. Hep söylediğim gibi; biz, her ne olursa olsun sadece iyilikte yarışmaya devam edeceğiz. Böyle davranmak, esnafımıza ve şehrimize karşı boynumuzun borcudur. Sizler de biliyorsunuz ki ekonominin güçlenmesi, birkaç kişinin veya bir zümrenin zenginliği ile değil, çarşı pazardaki bereketle ölçülür. Bu da ancak demokrasi ile mümkündür. Çünkü demokrasi demek hem şeffaflık hem de bir arada yaşamaktan yola çıkan bir katılımcılık demektir. Eğer bunlar yoksa bu kentin, bu memleketin ürettiği refah sadece birilerinin zenginleşmesine yarar. Ama demokrasi varsa o kentin ürettiği refah adil bir şekilde paylaşılır. ve refah herkese yeter. Demokrasi olmadan zenginleşmek de mümkün. Ama demokrasi varsa herkes adil bir şekilde üretilen refahtan payını alır" diye konuştu.

Demokrasinin dört temel direğinin bulunduğunu belirten Başkan Soyer, "Birincisi doğamızla uyum, ikincisi geçmişimizle uyum, üçüncüsü değişimle uyum, dördüncüsü de birbirimizle uyum. Doğamızla uyum, parçası olduğumuz doğaya sahip çıkmak demek. Geçmişimizle uyum ise eğer geçmişimizi bilmiyorsak bir gelecek inşa edemeyiz demek. Eğitim, teknoloji, e-ticaret... Bunların hepsi değişim demek. İşte bunu yakalamak gerek. Son olarak birbirimizle uyum... Kapıdan içeri girdiğim anda gördüğüm manzara beni çok heyecanlandırdı. Siz burada düğün gibi bir demokrasi şöleni yapıyorsunuz. Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok birleştiren sebeplere odaklanmak gerek. Siz bunu yapmışsınız. Onun için birliğin kurumsal kalitesi her geçen gün yükseliyor. O nedenle sizi kutluyorum. Bütün kalbimle, aklımla, geçmişim ve geleceğimle sonuna kadar esnafın yanında olacağım" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir nüfusunun dörtte biri ile doğrudan bağlantısı olan bir birlik. Pandemi, deprem ve tsunamiyle karşılaştık. Neye uğradığımızı şaşırdık, ezberimiz bozuldu. Kısıtlamalar, kapanmalar başladı. İnsanlar, canı ile ekmeği arasında kaldı. Ham madde sıkıntısı başladı. Esnaf, bu dönemde çok büyük zarar etti. Arkadaşlarımla böyle bir dönemde canla başla çalışmaya başladık" diye konuştu.