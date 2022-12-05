2 çocuk annesi kadının ezilerek öldürülmesiyle ilgili otel sahibinin oğlu gözaltında Güncel Haberler Ankara'da iki çocuk annesi Tülay Güçevin'in ezilerek öldürülmesine ilişkin olayda ilçedeki bir otelin sahibinin oğlu dahil olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde Polatlı- Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 AY ÖNCE EŞİNDEN AYRILMIŞ 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi. 2 KİŞİ GÖZALTINDA Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Haymana Polatlı Ankara Güncel Haberler

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