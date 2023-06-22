Ttb Merkez Konseyi Üyelerinin Görevden Alınması İstemiyle Açılan Dava 10 Kasım'a Ertelendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davanın beşinci duruşması yapıldı. Dava, TTB’nin reddi hakim talebinin reddine ilişkin istinaf başvurusunun sonucunun beklenmesi için 10 Kasım’a ertelendi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “TTB Merkez Konseyi, tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, mesleğin etik ilkelerinden taviz vermeden, toplumsal sağlık ve meslektaşlarının hakları için mücadele etmeye devam edecektir. Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır. Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davanın beşinci duruşması yapıldı. Dava, TTB'nin reddi hakim talebinin reddine ilişkin istinaf başvurusunun sonucunun beklenmesi için 10 Kasım'a ertelendi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "TTB Merkez Konseyi, tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, mesleğin etik ilkelerinden taviz vermeden, toplumsal sağlık ve meslektaşlarının hakları için mücadele etmeye devam edecektir. Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır. Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır" dedi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmayı, Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Osahon Enabulele ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Ole Johan Bakke de izledi.

TTB üyeleri, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Yeşil Sol Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, Emek Partisi Ankara İl Başkanı Şükran Doğan, Eski TTB Merkez Konseyi Başkanları Dr. Eriş Bilaloğlu ile Prof. Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) öğrencilerinin yanı sıra çeşitli illerden tabip odaları başkanları ile TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldı.

"TTB, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTEN VAZGEÇECEK Mİ? HAYIR, ASLA VAZGEÇMEYECEK"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, duruşma öncesi şunları söyledi:

"Burada bitsin ve böyle bir şey olmamıştır deyip kapatsınlar dosyayı. Ama böyle işlemiyor yargı. Nasıl işleyeceğini hep beraber göreceğiz. Türk Tabipleri Birliği, sorumluluğunu yerine getirmekten, halk sağlığını korumak için çaba göstermekten vazgeçecek mi? Hayır, asla vazgeçmeyecek. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere de gitmiyoruz."

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI, BÜTÜN YARGILANANLARIN BERAAT ETMESİNİ DİLİYORUM"

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Osahon Enabulele de özetle şöyle konuştu:

"Burada 115'ten fazla kurumu, milyonlarca hekimi temsil eden Dünya Tabipleri Birliği'ni temsilen bulunuyorum ve TTB ile dayanışma göstermek için burada bulunuyorum. Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin uğradığı yargı tacizini son derece rahatsızlık verici ve üzücü buluyorum. Bu tip tacizlerin sona ermesini, hekimlerin özgürce fikirlerini açıklamasını, örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasını istiyorum. Bu tip tacizlerin neden devam ettiğini anlayabilmek mümkün değil. Adaletin yerini bulmasını, bütün yargılananların beraat etmesini diliyorum. Bu baskılar, tıp mesleğinin özerkliğine darbe vuran uygulamalardır. Burada hepinizi ayrıca cesaretinizden dolayı da tebrik ediyorum. Zafer hepimizin olacaktır."

"TTB ÜYELERİNİN YARGI TACİZİNE UĞRAMALARINI SON DERECE ÜZÜCÜ BULUYORUM"

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Ole Johan Bakke de özetle şunları söyledi:

"Bu talihsiz diyebileceğim duruşmanın en kısa sürede beraatle sonuçlanmasını diliyorum. 1,7 milyon Avrupalı doktoru temsilen burada bulunuyorum. Burada TTB üyelerinin yargı tacizine uğramalarını ve bunun mağdur yapılmalarını son derece üzücü buluyorum. Sonuç ne olursa olsun biz Avrupalı hekimler yanınızda olacağız."

"AMAÇ DIŞI FAALİYET GÖSTERME GEREKÇESİYLE AÇILMIŞ BU DAVANIN KİMLERİN AMAÇLARINA HİZMET ETTİĞİNİ GAYET İYİ ANLIYORUZ"

TTB Merkez Konseyi adına hazırlanan ortak açıklamayı da TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut okudu. Bulut, şunları kaydetti:

"Hukuki temelden yoksun bir siyasi davanın beşinci duruşması için yeniden Dışkapı Adliyesi önündeyiz. Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak, iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor, biliyoruz. 'Amaç dışı faaliyet' gösterme gerekçesiyle açılmış bu davanın kimlerin amaçlarına hizmet ettiğini gayet iyi anlıyoruz. Bizler, 100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticileriyiz. İktidarın ajandası için değil, toplum sağlığı, meslektaşlarımızın emeği ve hakları için faaliyet gösteririz. Topluma kendi söylediğini tekrarlamak dışında bir amaç biçmeyenler için Türk Tabipleri Birliği'nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir. Aldırmıyoruz.

"BİZİM FAALİYETLERİMİZ NE SUÇTUR NE DE AMAÇ DIŞIDIR. VERİLECEK KARAR NE OLURSA OLSUN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DÜN SUSMADI, BUGÜN DE SUSMAYACAKTIR"

Her gün yeni bir felakete sebep olanlar görevi bırakmayı bir an dahi düşünmezken üstüne bir de uydurma gerekçelerle bizleri görevden almaya çalışıyor. Görevden alınması gerekenler, meslektaşlarımız için güvenli çalışma alanları sağlayamayanlardır. Görevden alınması gerekenler, kızamık salgını çıkmasına engel olmak yerine salgının duyulmasını engellemeye çalışanlardır. Bir depremde önce hastanelerin yıkıldığı bir sağlık sistemini yaratanlardır görevden alınması gerekenler. Biz, görevimizin başındayız. Bıkmadan, yorulmadan, tekrar tekrar ifade ediyoruz: TTB Merkez Konseyi, tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, mesleğin etik ilkelerinden taviz vermeden, toplumsal sağlık ve meslektaşlarının hakları için mücadele etmeye devam edecektir. Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır. Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır."

DAVA 10 KASIM'A ERTELENDİ

Açıklamaların ardından TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması için açılan davanın beşinci duruşması Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı.

Şebnem Korur Fincancı, duruşmada söz alarak şunları dile getirdi:

"Benim için çok büyük onur, TTB'nin yegane yargılanacak kişisi olarak seçilmem. Biz, TTB Merkez Konseyi olarak bu çalışmaları kolektif yürütüyoruz. Dosyada benden başka isim yok. Usul olarak bunun da incelenmesini isterim. Bu onuru bana bahşettiğiniz için teşekkür ederim."

TTB, yargılama sürecinde reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, talebi reddetmişti. TTB, ret kararını istinaf mahkemesine taşımıştı. Mahkeme, istinaf mahkemesine yapılan başvurunun beklenmesi için davayı 10 Kasım'a erteledi.