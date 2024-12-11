ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı belli oldu

Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.

"MAKUL BİR İSİM"

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." ifadesini kullandı.

Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti. ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

TOM BARRACK KİMDİR?

Tom Barrack, Colony Capital adlı özel sermaye şirketinin kurucusu ve eski CEO'su olarak biliniyor.

Forbes'e göre, Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan 77 yaşındaki Barrack, değer kaybetmiş varlıkları satın alarak servetini inşa etti. Bu varlıklar arasında yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Orta Doğu gayrimenkulleri ve 534 milyon dolar değerinde temerrüde düşmüş Alman emlak kredileri yer alıyor.

Ayrıca Tom Barrack, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmış, ancak karşı karşıya olduğu 9 suçlamadan beraat etmişti. Son olarak, Trump tarafından Türkiye'ye ABD Büyükelçisi olarak atanması için aday gösterildi.