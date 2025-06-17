Trump'tan Tahranlılara Kentten Ayrılma Çağrısı

G7 Zirvesi'nden erken ayrılan Donald Trump, Tahranlılara kenti terk etme çağrısı yaptı. Netanyahu ise İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesi halinde çatışmanın sona ereceğini söyledi. İsrail ile İran arasındaki çatışmaların beşinci gününe İsrail'in yoğun saldırıları ile girildi. İran'ın karşı saldırısında ise İsrail medyasının aktardığına göre önemli bir kayıp yaşanmadı.

İsrail'in müttefiki ABD'nin de savaşa müdahil olduğuna dair haberler Washington tarafından yalanlanırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan sivil halka kentten ayrılma çağrısında bulundu. G7 Zirvesi için Kanada'da bulunan Trump, sosyal medya hesabından "Herkes Tahran'ı acilen terk etmeli" mesajını paylaştıktan kısa bir süre sonra, resmi program tamamlanmadan Kanada'dan ayrılarak ülkesine döndü.

Trump yola çıkmadan önce yaptığı son açıklamada da İran'ın müzakerelere hazır olduğunu dile getirdi.

Trump: İran anlaşmak istiyor

Açıklamasında, "Bir anlaşma imzalanacak ve bence İran bunu imzalamaz ise aptallık etmiş olur" ifadesini kullanan ABD Başkanı, neyi kastettiğini belirtmeden "aksi takdirde bir şeyler olacak" dedi. Trump sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar (İran) bir anlaşma yapmak istiyor ve ben buradan ayrılır ayrılmaz bazı adımlar atacağız."

ABD merkezli haber portalı Axios, önümüzdeki günlerde Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında baş başa bir görüşme yapılması için Beyaz Saray ile Tahran'ın iletişim halinde olduğunu aktardı. G7 ülkeleri: Bölgesel istikrarsızlığın sebebi İran

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, İsrail-İran çatışması ile ilgili olarak beklenmedik bir şekilde ortak bir metne imza attı. Katılımcı liderlerden sadece Trump'ın altına imza koymadığı söz konusu metinde, İran'dan "Bölgesel istikrarsızlığın ve terörün ana kaynağı" olarak söz edilerek İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapılıyor.

Ayrıca İran'ın hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğinin de defalarca net bir şekilde dile getirildiği metinde yer alıyor.

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail ile ülkesi arasındaki çatışmaların sona ermesini sağlayacak anahtarın Trump'da olduğunu ifade etti. Bakan, X hesabından paylaştığı mesajda "Netanyahu gibi birinin çenesini kapatmak için Washington'dan bir telefon gelmesi yeterli. Bu diplomasiye dönülmesinin yolunu açabilir. Netanyahu bir ABD Başkanı ile daha dalga geçiyor" dedi.

Tahranlılar kentten kaçıyor

ABD Başkanı Trump'ın Tahranlılara kenti terk etme çağrısında bulunma sebebi bilinmiyor ancak şehirde yaşayanlar kitleler halinde kentten ayrılmaya devam ediyor. 15 milyon nüfusu olan başkentten çıkışlar sebebiyle, hafta sonundan bu yana otoyollarda büyük bir yoğunluk ve uzun kuyruklar oluştuğu belirtiliyor.

İran kaynakları, Pazartesiyi Salıya bağlayan gece Tahran ve çevresinde yine yoğun patlamalar yaşandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da patlamalara neden olan saldırılar öncesinde Trump gibi Tahran'da yaşayanlara "Tahran halkına 'bölgeden ayrılın' diyoruz ve harekete geçeceğimizi bildiriyoruz" çağrısı yapmıştı. İsrail ayrıca Tahran'ın belli bir bölgesinde yaşayan sivillere, buraya saldırı düzenleneceğini duyurarak uyarıda bulundu ve söz konusu uyarıdan kısa süre sonra devlet televizyonu binası hedef alındı. Vurulan İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, olayda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Netanyahu: Hamaney'in öldürülmesi çatışmayı bitirebilir

Geçen Cuma gününden bu yana İran'da stratejik hedefleri vuran İsrail, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmeyi düşündüğünü de Başbakan Netanyahu'nun ağzından dile getirdi.

ABD televizyonu ABC'ye röportaj veren Netanyahu, Hamaney'in öldürülmesinin ABD hükümeti tarafından dile getirildiği gibi çatışmayı körüklemeyeceğini aksine bitireceğini savundu. Netanyahu, röportajı yapan gazetecinin "Hamaney'i öldürmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna ise "Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Detaylara girmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

dpa / ET,HS

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