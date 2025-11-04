Haberler

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediyesi seçimlerinde sol çizgideki Müslüman aday Zohran Mamdani'nin rakibi için destek çağrısı yaptı. Trump, Mamdani seçilirse fonları kesmekle tehdit etti.

  • New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde anketler, Demokratik sosyalist aday Mamdani'nin eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu çift haneli farkla önde gösteriyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin seçilmesi durumunda New York'a asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.
  • Mamdani seçimi kazanırsa New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

New York Belediye Başkanlığı sandıklar bugün kurulacak. Anketler kendisini "Demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani'yi önde gösterirken ABD Başkanı Donald Trump'dan yeni bir açıklama geldi.

Daha önce Mamdani'ye "komünist akıl hastası" diyen Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." ifadelerini kullandı.

MAMDANİ ANKETLERDE ÖNDE

New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Erken oy kullanma işlemlerinin dün tamamlandığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak. Sandıklar yarın sabah 6'dan akşam 9'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
