Trump, Putin ile Görüşmesinin İki Hafta İçinde Olabileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtti.

Başkan Trump, Oval Ofis'te ilaç fiyatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna ve Gazze gündemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok faydalı geçtiğini ve savaşı sona erdirmek amacıyla müzakere sürecinin hızlanması gerektiğini vurgularken, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın adım atması gerektiğini belirtti.

ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği görüşmenin gelecek hafta yapılacağını ifade eden Trump, Putin'le ne zaman görüşeceği sorusu üzerine, "Yaklaşık iki hafta içinde diyebilirim. Yarın Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşeceğim ve kararımızı vereceğiz." dedi.

"Bunu Avrupa'ya yardım etmek için de yapıyorum"

Rusya-Ukrayna savaşını daha kolay şekilde çözebileceğini düşündüğünü dile getiren Trump, bugüne kadar savaşı durdurmayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

"Bunun çok hızlı olacağını düşündüm ve öyle de başladı. Toplamda sekiz savaşı bitirdim, bu sayı yedi idi ve şimdi sekiz yaptık, bu sayıyı dokuza çıkaracağız." diyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmenin ABD'den çok Avrupa'ya yarayacağını kaydetti.

ABD Başkanı, "Bunu sadece onlar için yapıyorum. Bizim için yapmıyorum. Aramızda bir okyanus var. Bunu Avrupa'ya yardım etmek için de yapıyorum. Onlar bunu sona erdirmek istiyorlar ama yapamıyorlar. Ben yapabiliyorum." diye konuştu.

Trump'tan Hamas açıklaması

Öte yandan Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çetelere yönelik düzenlediğini iddia ettiği saldırılara ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, daha önce bu çetelerin hedef alınmasına karşı çıkmadığı ancak daha sonra buna karşı çıktığının hatırlatılması üzerine, "Orada olan biteni izliyorum, neler olacağını göreceğiz. Durum sakinleşti. Burası çok zor bir bölge. Onların (Hamas'ın) taahhüdünü biliyoruz ve bu taahhüdü yerine getireceklerini varsayıyorum. Umarım öyle olur." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki durumun "çok zor" olduğunu söyleyen Trump, "Bugün bazı cesetleri geri getirdiler ama aynı zamanda gerektiği gibi davranacaklarını da söylediler. Öyle davranıp davranmayacaklarını göreceğiz, gerektiği şekilde davranırlarsa sorun yok, davranmazlarsa biz hallederiz." diye konuştu.

İsrail ordusunun, Gazze'de Hamas'a karşı desteklediği çeteleri korumak için 2 Filistinliyi ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırısı düzenleyerek öldürdüğü belirtilmişti.