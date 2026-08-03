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Trump: İran ile müzakereler pazartesi günü başlayacak

Trump: İran ile müzakereler pazartesi günü başlayacak
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WASHINGTON, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin 3 Ağustos pazartesi günü öğleden sonra başlayacağını söyledi.

WASHINGTON, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin 3 Ağustos pazartesi günü öğleden sonra başlayacağını söyledi. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın, "bir anlaşmaya varılacağına inandıkları" gerekçesiyle planlanan saldırıların iptal edilmesini talep ettiğini belirtti.

Trump pazar günü Andrews Ortak Üssü'ne giderken başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma söz konusu. İran'ın nükleer meselesi, başka bir ifadeyle nükleer silahlardan arındırılması konusunda da bir anlaşmaya varılacak" dedi.

İran'ın da kendilerinden planlanan saldırıları durdurmalarını istediğini öne süren Trump, "Şu anda onlarla müzakereler yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

Axios haber sitesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı cumartesi günkü haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'a yönelik eylem planı konusunda endişelerini dile getirdiği ve netlik talep ettiği bildirilmişti.

Türkiye, Pakistan, Katar, BAE'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler de ABD ve İran'a gerilimi düşürme ve daha fazla çatışmadan kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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