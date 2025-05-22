Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş

Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'daki görüşmede Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaşadığı 'soykırım' tartışması sırasında gösterdiği ve beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ait olduğunu öne sürdüğü ekran görüntüsü çıktılarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekildiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaşadığı 'soykırım' tartışmasında yeni gelişme yaşandı.

Trump'ın Soykırım İddiası Kongo'daki Görüntülerle Çöktü

SOYKIRIMIN KANITI OLARAK GÖSTERDİĞİ GÖRÜNTÜLER KONGO'DA ÇEKİLMİŞ

Trump'ın dün Ramaphosa'ya Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin bir görüntüye ait olan ekran görüntüsü çıktılarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

TOPLU CENAZE TÖRENİNE AİT

İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Djaffar Al Katanty tarafından çekilen ve 3 Şubat'ta yayınlanan görüntülerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde çekildiği ve insani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı anlara ait olduğu ifade edildi. Görüntülerin, M23 isyancı grubuyla yaşanan çatışmaların ardından düzenlenen toplu cenaze törenine ait olduğu aktarıldı.

Trump'ın Soykırım İddiası Kongo'daki Görüntülerle Çöktü

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlamıştı. Görüşmede Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan Trump, ekran görüntülerinin çıktısını kameralara göstermiş ve "Bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler" demişti.

Ardından Ramaphosa'ya birtakım görüntüler izleten Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon, Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" demişti.

Trump'ın Soykırım İddiası Kongo'daki Görüntülerle Çöktü

"NEREDE ÇEKİLDİĞİNİ BİLMEK İSTERİM"

Ramaphosa ise görüntüleri daha önce görmediğini belirtmiş, "Bu videolar bana gösterilmeden önce nerede çekildiğini bilmek isterim" ifadelerini kullanmıştı. Ramaphosa, "Güney Afrika'da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil, çoğunlukla siyahlardır" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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