TRT Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM'deki Komisyon Toplantısına Gelmedi, Tartışma Çıktı... CHP'li Sertel: "Hepsi Birden Hastalanıp Rapor Alıyorlar" - Haberler

Tbmm'de, TRT'nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM'deki KİT Komisyonu toplantısında, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden bazılarının katılmaması nedeniyle tartışma çıktı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "2021 yılı itibarıyla 27 bin lirayı ceplerine koyuyorlar ama böyle önemli bir toplantıya gelince, hepsi birden ne yazık ki rapor alıyor" dedi.

TRT'nin denetim raporlarının görüşüldüğü, bilanço ve hesaplarının ele alındığı TBMM'deki KİT Komisyonu toplantısına; TRT yönetim kurulu üyelerinden Hilal Kaplan, Meryem Atlas Çetin, Atakan Yılmaz, Oğuzhan Göksu mazeret bildirerek katılmadı. 4 yönetim kurulu üyesinin de aynı anda mazeret bildirip Meclis'e gelmemesi, komisyonda tartışma yarattı.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, toplantıya sadece üç yönetim kurulu üyesinin gelmesini eleştirerek, "Şu anda yönetim kurulundan 3 kişi var. TRT, kendi kurumunda bile toplantıyı 5 kişi olmadan yapamaz. Nerede bu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri?" dedi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Yönetim Kurulu Başkanımız yolda, 5 dakikaya geliyor" deyince toplantıya ara verildi.

CHP'li Sertel daha sonra, kendisine ulaşan 'mazeret dilekçelerini' açıkladı. Komisyonun AKP'li üyelerinin sert itirazlarına rağmen mazeret dilekçelerine ilişkin bilgi vermeye ve açıklamalarına devam eden Sertel, şunları söyledi:

"Meryem Atlas Çetin, TRT Yönetim Kurulu üyesi; hastalanmış aniden, rapor almış. Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu üyesi; o da hastalanmış buraya gelirken. Atakan Yılmaz, 'Sağlık nedenlerimden dolayı katılamayacağım' demiş, o da hastalanmış, o da Yönetim Kurulu üyesi, istirahat almış. Hasan Öymez, Genel Müdür Yardımcısı; o da 'Ani gelişen bir rahatsızlığım nedeniyle katılamıyorum' diyor. O da hastalanmış. Hastalıklı bir yönetim var ama…"

AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, mazeret dilekçelerine "mevsimsel" yorumunu yaparken, CHP'li Sertel, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bilgin'in de konuşmacı olarak katılacağı bir program nedeniyle TBMM'ye gelmediğini aktardı.

Sertel, "Kendisine teşekkür ediyorum, hiç olmazsa o aniden hastalanmamış. Yönetim kurulu toplantıları üç ayda bir oluyor ve bu arkadaşlar da 2021 yılı açısından baktığımızda toplantı başına değil, ayda 7 bin lira (9 bin lira) alıyorlar ve toplamda üç ayda bir toplanıyorlar, 2021 yılı itibarıyla 27 bin lirayı ceplerine koyuyorlar ama böyle önemli bir toplantıya gelince, hepsi birden ne yazık ki rapor alıyor" dedi.

YÖNETİM KURULU SİYASET YAPIYOR

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Kurt ve Oğuzhan Bilgin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "siyasi tweet atmalarını" da eleştirerek şunları söyledi:

"Burada Veysel Kurt diye bir arkadaşımız var asıl siyaseti TRT yapıyor yani TRT'nin Yönetim Kurulu üyesi yapıyor. Bu arkadaş şöyle bir 'tweet' atmış doğru mu kendisine sorayım: 'Kılıçdaroğlu'nun eylemini tek bir CHP milletvekilinin ya da Genel Merkezin ciddiye alıp katılmaması tuhaf değil mi, partisinin ciddiye almadığı bir Genel Başkanı kim neden ciddiye alsın?' Dün yine bir tweet atmış 'Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini umursayan kaç kişiyiz?' diye. Yine bir TRT'nin Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Bilgin, Ekrem İmamoğlu için yazmış 'Siyasi kariyerimi bir haftada nasıl bitirdim mayısta NETFLIX'te.' demiş. Şimdi, siyaseti bizim yapmamız gerekiyor yani biz milletvekiliyiz, halk bize siyaset yapın diye oy vermiş. Bu arkadaşları da atamışlar yani bir güç atamış ama bu arkadaşlar siyaset yapıyor ne hikmetse."

Sertel daha sonra Veysel Kurt ve Oğuzhan Bilgin'in söz konusu sosyal medya paylaşımlarının görselini kamuoyuyla paylaştı.