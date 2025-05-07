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TRT'ye İlişkin Düzenlemelerin de Görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Gergin Başladı... CHP'li Ağbaba: "Bizim Ödediğimiz Vergilerle Bize Küfrediyorlar"

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Teklifin TRT'ye ilişkin düzenlemelerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "19 Mart'ta bir darbe girişimi oldu. Darbe girişiminin siyasi ayağı karşımızda oturuyor; AK Parti. Mali ayağı Maliye Bakanlığı, medya ayağı ise TRT.  Tam bir arpalığa dönüşmüş durumda. Ne kadar AKP'li varsa TRT'nin yönetim kurulu üyesi. Bizim ödediğimiz vergilerle bize küfrediyorlar. TRT, A Haber'den beter oldu. Yakında millet bu kumandayla sizi gönderecek" dedi.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Teklifin TRT'ye ilişkin düzenlemelerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "19 Mart'ta bir darbe girişimi oldu. Darbe girişiminin siyasi ayağı karşımızda oturuyor; AK Parti. Mali ayağı Maliye Bakanlığı, medya ayağı ise TRT.  Tam bir arpalığa dönüşmüş durumda. Ne kadar AKP'li varsa TRT'nin yönetim kurulu üyesi. Bizim ödediğimiz vergilerle bize küfrediyorlar. TRT, A Haber'den beter oldu. Yakında millet bu kumandayla sizi gönderecek" dedi.

Teklifle; Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'ndaki düzenlemeyle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil olarak ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak. Öte yandan personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması öngörülüyor.

TRT'nin muhalefet partilerine yer vermediğini belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"19 Mart'ta bir darbe girişimi oldu. Darbe girişiminin siyasi ayağı karşımızda oturuyor; AK Parti. Mali ayağı Maliye Bakanlığı, medya ayağı ise TRT. Yargı eliyle bir darbe yapıldı. TRT hepimizin vergileriyle ayakta kalan bir kurum. TRT'nin kumandası Saray'da. Bazen sesi açıyor bazen kısıyor. 1 Ocak- 10 Şubat arasında Recep Tayyip Erdoğan'a bin 945 dakika yer verilmiş, Özgür Özel'e 25 dakika. Bu kul hakkı. Bizim hakkımızı yiyenlere hakkımız zehir zıkkım olsun, haram olsun. 40 günlük canlı yayın karnesinde Ankara'yı yüzde 60'la kazanan Mansur Yavaş'a 0 dakika vermişsiniz, Turgut Altınok'a 568 dakika verilmiş. TRT tam bir arpalığa dönüşmüş durumda. Ne kadar AKP'li varsa TRT'nin yönetim kurulu üyesi. Bizim ödediğimiz vergilerle bize küfrediyorlar. TRT, A Haber'den beter oldu. Yakında millet bu kumandayla sizi gönderecek.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise, "Vergilerimizle kamu yararına hizmet yapması lazım. Ama iktidar yönlü yayın yapıyor. 11 milyar dolar vergiden bahsediyoruz. Dış yapımlara ne kadar para harcanıyor bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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