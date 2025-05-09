Trend Garden Rezidans Davasında 4 Sanığa Hapis, 9 Sanığa Beraat

1) 31 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREND GARDEN REZİDANS DAVASINDA SANIKLARDAN 4'ÜNE HAPİS, 9'UNA BERAAT

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans davasına ilişkin tutuksuz yargılanan 13 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı, 9'u beraat etti.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Trend Garden Rezidans, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde çöktü. Enkaza dönen binada 5'i çocuk olmak üzere 31 kişi, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 sanık hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ile 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak' suçlarında dava açıldı. Sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı.

'42 BAĞIMSIZ BİRİME ÇIKARILMASINA KİMSE İTİRAZ ETMEDİ'

Duruşmada, binanın statik projesini hazırlayan inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu, aynı yıllarda 3 proje daha yaptığını ve şu an 2'sinin hala ayakta olduğunu ifade ederek, "Bina, 2020 Elazığ depremini hasarsız geçirdi. Binanın 12 bağımsız birimden 42 bağımsız birime çıkarılmasına hiç kimse itiraz etmemiştir. Bina rezidans statüsü alınmadan önce kontrol edilmeliydi. Dava konusu ile ilgili belediye yetkililerinin de yargılanması talebi İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmemişti. Bunların göz önünde bulundurulmasını ve beratimi talep ediyorum" dedi.

2 SANIĞA 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Duruşmada söz alan ve yakınlarını kaybedenler, tüm sanıkların sorumlu olduğunu belirterek, en ağır cezayı almalarını istedi. Mahkeme heyeti, Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 13 sanıktan tadilat sorumlusu olarak görev alan Engin Aslan ile Sefa Gülfırat'a 17 yıl 6 ay, binanın statik proje sorumlusu Bülent Yeroğlu ile müteahhit Bahattin Doğan'a 'iyi hal' indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 9 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası 3 sanık tutuklanarak cezaevine götürülürken, duruşmaya katılmayan Bahattin Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'ANNEMİN KOPAN BACAĞINI KENDİME YASTIK YAPTIM'

Duruşma sonrası yakınlarını kaybeden aileler ile avukatları, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trend Garden Rezidans'ın enkazından 11 saat sonra çıkarılan ve enkazda yakınlarını kaybeden Meryem Gündüz, rezidansı 6 aylığına 4 bin 500 TL'ye kiraladıklarını belirterek, "Çok övmüşlerdi yerlerini ve o bina depremin ilk saniyelerinde çöktü. Bu muydu o çok övdüğünüz binanız? O enkazda küçük bir çocuğun 'Anne' diye bağırışını duydum. Annemin kopan bacağını kendime yastık yaparak hayatta kaldım. Annemi artık görebileceğim tek yer, rüyalarım oldu. Sol kolum işlevini kaybetti. Belimde çökme var" diye konuştu.

'İSTİNAFA GİDECEĞİZ'

Avukat Pınar Ersu ise suçluların en ağır cezayı almaları yönünde mücadele edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle şu noktada da taleplerimizi bir türlü izah edemedik. Mahkemeye sanıkların olası kast ile yargılanmasını talep ettik. Bunu talep etme nedenimiz de şuydu. Bu binanın ne 6 Şubat depremlerinde ne 99 depremlerinde oluşan hasarlı binalar ya da yıkılan binalarla alakası yok. Bu bina çok başka bir bina. Bunu söyleme sebebim de şu. Bu bina, 75 yönetmeliğine uygun bile yapılmamış bir bina. Üstüne 12 bağımsız bölümden oluşan bir bina, 42 bağımsız bölüme çıkarılıyor ve insanlara sıfır bina olarak kiralanıyor. Bu binada 31 kişi vefat etti ve bu insanların çoğu uzuv kaybına vücutlarını parçalanmasına ve oksijensiz kalmaya maruz kaldılar. Şimdi gelinen aşamada o kadar yargılanan sanıktan sadece 4 tanesi ceza aldı. Tabii ki bu cezayı istinafa taşıyacağız" dedi.