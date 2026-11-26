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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Moleküler Patoloji Laboratuvarı, yeni nesil dizileme teknolojisi ve tam akreditasyon belgesiyle yılda yaklaşık 6 bin hastaya hizmet sunuyor.

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarın çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Moleküler Patoloji Laboratuvarının kamu ve tıp fakültesi hastaneleri arasında bu alanda kapsamlı hizmet sunan ilk merkezlerden biri olduğunu belirtti.

2016 yılında kurulan laboratuvarın hazırlıklarının daha önceki yıllara dayandığını aktaran Üstündağ, merkezin yeni nesil dizileme teknolojisiyle Türkiye'nin önde gelen laboratuvarları arasında yer aldığını ifade etti.

Üstündağ, kullanılan teknolojinin tedavinin planlanması, yeni ilaçların etkinliğinin değerlendirilmesi ve hastalığın seyrinin takip edilmesi açısından önemli bilgiler sağladığını kaydetti.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Usta da laboratuvarın doku örnekleri üzerinde çok çeşitli moleküler testleri gerçekleştirebilecek teknik donanıma ve uzmanlığa sahip olduğunu söyledi.

Yıllar içinde kazanılan deneyimle tam akreditasyon belgesi aldıklarını belirten Usta, özellikle onkoloji alanında faaliyet gösteren klinik birimler tarafından tercih edildiklerini dile getirdi.

Laboratuvarda yılda yaklaşık 6 bin hastaya hizmet verildiğini aktaran Usta, çevre illerden de hasta kabul ettiklerini ve kendilerine yönlendirilen vaka sayısının arttığını ifade etti.

Usta, ulusal düzeyde referans merkezi olarak hizmet verdiklerini, akreditasyon sayesinde test sonuçlarının uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Öz Puyan ise akciğer ve meme kanserleri başta olmak üzere tüm kanser türlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kemik iliği ve lenf bezi biyopsilerine dayanan hematopatoloji çalışmalarının hastaların tedavi süreçlerinin planlanmasına katkı sağladığını aktaran Puyan, laboratuvarın farklı hastalık gruplarına yönelik hizmet sunduğunu ifade etti.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Taştekin de moleküler patolojinin hastalıkların tanısında, seyrinin değerlendirilmesinde ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Genetik bozuklukların tespit edilmesiyle elde edilen bulgular doğrultusunda hastaya uygun tedavinin uygulanabildiğini belirten Taştekin, laboratuvar hizmetlerinin sürdürülebilirliği, kalitesi ve güvenilirliği için akreditasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kimyager Bora Demirkan da laboratuvarda yürütülen çalışmalar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verdi.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA