Trakya Üniversitesi Heyeti, Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı Ziyaret Etti

Trakya Üniversitesi Heyeti, Sofya Büyükelçisi Uyanık'ı Ziyaret Etti
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler liderliğindeki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları ve Türkiye-Bulgaristan ilişkileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin çalışmaları ve Balkanlar'daki faaliyetleri ele alındı.

TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile akademisyenlerinin de yer aldığı ziyarette Uyanık, öğrencilere Türkiye- Bulgaristan ilişkileri ve diplomatik kariyeri hakkında bilgi verdi.

Rektör Hatipler, Uyanık'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Uyanık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek TÜ heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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