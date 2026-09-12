Trakya'nın asırlık panayırına gelenler 'römork otellerde' konakladı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncı kez düzenlenen tarihi Pavli Panayırı, bölge halkının nesillerdir sürdürdüğü geleneksel "römork otel" kültürü dikkati çekiyor.

II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulan panayır, Trakya'da sürdürülen son panayır olarak öne çıkıyor.

Çevre il ve ilçelerden panayır alanına günler öncesinden gelen vatandaşlar, traktör römorklarını konaklama alanına dönüştürerek asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Panayırın dört gün süren eğlencesinden geri kalmamak için çevre köylerin sakinleri de panayıra yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanlar yaklaşık 40 gün önce traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra geldi.

Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına dizildi.

Lunapark etrafına dizilen römorklar bölge halkının konaklamasına imkan sağlıyor.

"Burası sanki bir bayram gibi"

Panayıra Tekirdağ'ın Çerkezmüsellim köyünden gelen 74 yaşındaki Gönül Avcı, AA muhabirine, panayır alanındaki römorkların 40 gün önceden yer kapmak için dizildiğini belirtti.

Çocukluğundan bu yana panayıra katıldığını ifade eden Avcı, panayırda çok eğlendiklerini söyledi.

Pavli Panayırı'nı "Pomakların Bayramı" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Küçüklüğümüzden beri hep buradayız. Eskiden öküz arabalarıyla geliyorduk, şimdi ise traktörlerle geliyoruz. Ben buraya gelmediğim hiçbir sene hatırlamıyorum. Gelmediğimiz zaman üzülürüz, hasta olsak bile geliriz. Burada geziyoruz, alışveriş yapıyoruz, eğleniyoruz, çocuklar seviniyor. Eskiden bu kadar kalabalık değildi, artık römork sayısı her geçen yıl artıyor. Burası sanki bir bayram gibi."

"Gelelim diye uykularımız kaçıyor"

Panayır heyecanını dile getiren 62 yaşındaki İkbal Önal ise geleneğin dedelerinden ve ninelerinden miras kaldığını vurguladı.

Panayır hazırlıklarının günler öncesinden başladığını aktaran Önal, "Senelerdir geliyoruz, panayır zamanı yaklaştığında içim kıpır kıpır oluyor. Gelelim diye uykularımız kaçıyor. Üç gün önceden gelip yerimizi hazırladık; yataklarımızı, çaylarımızı, tüplerimizi ve tencerelerimizi getirdik. Koronavirüs salgını dönemi hariç her yıl geldik. Köyün neredeyse tamamı burada, sadece yürüyemeyenler gelemiyor. Çok mutluyum, bu şenliği çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Alanda kurulan lunapark, seyyar satış stantları ve açık hava lokantalarıyla devam eden panayır, bölge halkının ve ziyaretçilerin yoğun katılımıyla sürüyor.

Panayır, yarın sona erecek.

Kaynak: AA