Trakya'da Kurban Bayramı dolayısıyla yolcu otobüsleri denetlendi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla yolcu otobüsleri denetlendi.

Trakya'da bayram tatili nedeniyle şehirler arası yollarda ve otogarlarda yoğunluk oluştu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Ekipler, denetimde yolcularında emniyet kemerlerini kontrol edip bilgi verdi.

Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıtıldı.

Otobüs sücürü Burak Veli, AA muhabirine denetimlerden memnun olduklarını söyledi.

Otogarlarda ciddi anlamda bir yoğunluk olduğunu ifade eden Veli, denetimlerle emniyet kemeri takma alışkanlığının artacağına inandığını kaydetti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de yolcu otobüsleri ile dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.