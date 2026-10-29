Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Hava muhalefeti nedeniyle Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam eden programda Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Depremler, afetler, darbeler yaşansa da Türkiye'nin hedefinden vazgeçmeyeceğini belirten Sezer, "Bizim bir hedefimiz var, düşsek de kalsak da bizim bir Kızıl Elma'mız var. Bu yüzyılda inşallah Türkiye Yüzyılı olarak Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle tüm dünyada insanlığa anlatmak için çaba gösteren bir Türkiye olacaktır. Geleceğe ait beklentileri olan köklü kurumları ve mazisi olan, istikrarlı güçlü bir ülke hedefimiz aynı şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törenin sonunda askeri birliklerin salondan çıktığı sırada söylediği marşlar vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Başsavcı Vekili Alican Gümüş, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Uğur Turan, tebrikleri kabul etti.

Hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşları selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in milletin ebedi nişanesi olduğunu belirten Turan, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, milletimizin kendi geleceğini kendi iradesiyle tayin etmesinin adıdır. Bağımsızlığımızın, milli egemenliğimizin ve birlik ruhumuzun teminatıdır. Bizlere düşen sorumluluk ise ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu kutlu mirası korumak, güçlendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak iradeyi nesilden nesle taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, öğrencileri ve vatandaşları selamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Gençlik Korosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Soytürk, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük kazanımı olduğunu dile getiren Soytürk, Cumhuriyet'in kazanılmasında büyük fedakarlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Soytürk, Cumhuriyet'in ilelebet yaşatılmasının ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Törende, öğrenciler tarafından Cumhuriyet'in ilanını konu alan gösteri gerçekleştirildi, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA