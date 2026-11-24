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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin olmadığı yerde ümidin olmayacağını, nesillerin sağlam yetişmediği yerde ise hiçbir ülkenin ileri bir medeniyet seviyesine ulaşamayacağını belirtti.

Bu asrın Türkiye'nin asrı olacağına ve Türkiye Yüzyılı'nın öğretmenlerin gayretiyle şekilleneceğine inandığını dile getiren Sezer, toplumda atılan her olumlu adımda, her makam ve koltukta öğretmenlerin imzası, katkısı ve desteğinin bulunduğunu ifade etti.

Görevi başında şehit düşen eğitimcileri anan Vali Sezer, Edirneli öğretmen Adnan Tunca, öğretmenlik mezunu olup görev sırasında şehit düşen Nefize Çetin Özsoy, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit öğretmenleri ve eğitim camiası mensuplarını rahmet ve şükranla yad etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu da toplumu inşa eden nesilleri yetiştiren öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

Öğretmenlerin görevlerini fedakarca yapmaya devam ettiğini belirten Alireisoğlu, tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman ve emekli öğretmenler adına Sevim Dinç de bir konuşma yaptı.

Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler ant içti, emekli öğretmenlere ise "Hizmet Şeref Belgesi" Vali Sezer tarafından verildi.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildiği programda, Edirne Lisesi öğrencileri de Öğretmenler Günü oratoryosu seslendirdi.

Törenlere, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Başsavcı Vekili Halis İpek, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Yeni Parti İl Başkanı Yücel Balkanlı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti.

Vali Uğur Turan, konuşmasında, öğretmenliğin geleceğe yön veren, toplumları inşa eden, milletlerin kaderini değiştiren kutlu bir vazife olduğunu belirtti.

Altınöz de öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo sunuldu.

Törende, emekliliğe ayrılan öğretmenlere de plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Recep Soytürk, öğretmenlerin kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini belirtti.

Öğretmenlere başarı belgelerinin verildiği programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Kaynak: AA