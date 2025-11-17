Haberler

Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

Ankara'da, mobilyacı Enishan Taştanoğlu (22), trafikte 2 grubun tartışmasına müdahale edip ayırmak isterken, taraflardan birinin otomobille çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan kimliği belirsiz şüpheli sürücü aranıyor.

Ankara'da bir kişi, trafikte yaşanan kavgayı ayırmak istediğine pişman oldu.Olay, 9 Kasım gecesi Çankaya ilçesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Enishan Taştanoğlu, trafikte tartışan 2 grubu görünce aracıyla durup, tarafları ayırmak için müdahale etti.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ, PİŞMAN OLDU

Tartışmanın ardından araçlarına binen taraflardan biri, otomobilini, bu kez tartıştığı Taştanoğlu'nun üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Taştanoğlu, aracın çarpmasıyla havada takla atıp yere düştü. Kimliği belirsiz şüpheli ise aracıyla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taştanoğlu, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırık olduğu tespit edilen Taştanoğlu, tedavisinden sonra taburcu edildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"KASITLI OLARAK ÇARPTI"

Mobilyacılık yapan Enishan Taştanoğlu, trafikte yaşananları anlatarak, "Tarafların birbirine bağırdığını, araya girenleri gördük. Herkesin yoluna gitmesini sağlamak için aracımızı kenara park ettik ve tarafların yanına gittik. Taraflardan birinin gittiğini gördüm. Karşı taraftaki şahıs da herhalde olayın bizle alakalı olduğunu düşündü. Bizim önce park halinde duran aracımıza vurdu. Ondan sonra durdurmaya çalıştım, kapısını falan açmaya çalıştım, aşağı tarafa doğru dönüp gittiğini gördüm.

'Bırakalım gitsin, polise şikayet edelim' gibisinden bekledik orada. Geri dönüp bana doğru gelip vurdu. Belimde kırıklarım oluştu. Kasıtlı olarak çarptı. İyilikten maraz doğduğunu bu şekilde ilk defa gördüm. Hiç araçtan inmedi, hiç 'nasılsın' diye bakmadı bile, bastı ve devam etti. Kamera kayıtlarına baktık. Aracın ne ön, ne arka plakası yoktu. Kasıtlı olarak bana çarptı. Sakat veya felç kalabilirdim, daha sıkıntı olabilirdi, ölebilirdim. Bugün 8'inci gün. Ağrılarım hala devam ediyor. Korse takıyorum. Şikayetçiyim ve sürücünün bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANSIN"

Enishan Taştanoğlu'nun avukatı Duru Özpınar Kaynak ise "Müvekkilim insanlık namına bir kavga anında yardımcı olmak için durmuş. Yardımcı olayım derken ne yazık ki üzerine araç sürülerek yaralanmış. Müvekkilim orada ölebilirdi. Bu bir kaza ya da basit bir kavga olayı değil. Araç hızlı bir biçimde gelerek müvekkilin adeta üzerinden geçmeye çalışmıştır. Müvekkilimin zıplaması daha ağır şekilde yaşanmasına engel olmuştur. Müvekkil kavgayı ayırmaya indiği anda bu olay meydana geliyor. Bu yapılan cana kasttır. Yakalansın ve adam öldürmeye teşebbüsten yargılansın istiyoruz" dedi.

