Trabzon ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Trabzon, Giresun, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2005 yılında Mardin Kızıltepe'de askerlik görevini yerine getirirken gazi olan Sedat Bayrak'ı evinde ziyaret etti.

Bayrak ve ailesiyle bir araya gelen Bakan Uraloğlu'na, Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülay ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

Giresun

Giresun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam eden törende, Türk bayrağı gaziler tarafından Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu'na teslim edildi.

Yakınoğlu, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün Giresun için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Milli Mücadele yıllarında Giresun'un üzerine düşen sorumluluğu büyük bir cesaretle yerine getirdiğini ifade eden Yakınoğlu, gönüllü kurulan 42. ve 47. alayların vatanın bağımsızlığı için fedakarca görev yaptığını anlattı.

Yakınoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Eylül 1924'te bağrına basmasının Giresun tarihinin en anlamlı günlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Artvin

Artvin'de, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Orhan Kurtoğlu ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Camisi müezzini Telat Yiğit tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Üsteğmen Samet Türksoy ile Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Levent Yavuzdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta Genç Osman Şehitliği'nde düzenlenen törende protokol üyeleri şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Önder Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki tören valilik binası önünde düzenlendi.

Vali Cevdet Atay, Ankara Eğitim ve Doktrin Komutanlığından Gaziler Günü kapsamında Gümüşhane'ye Garnizon Komutanı olarak görevlendirilen Topçu Albay Sinan Bitlisli, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Muharip Gaziler Dernek Başkanı Celil Tanguroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Sağlık Albay İzzet Açık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Törene, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA