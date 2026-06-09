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Trabzon Kültür Yolu Festivali, Buray konseriyle devam etti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde şarkıcı Buray konser verdi. Festival kapsamında ebru atölyesi, sergi ve çocuk etkinlikleri de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde şarkıcı Buray, sahne aldı.

Buray, Papara Park otopark alanında organize edilen konserde, "Tac Mahal", "Sen Sevda mısın", "Alaz Alaz" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Seyircilerden yoğun ilgi gören Buray, alanı dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Öte yandan festivalde ebru yapım atölyesi, sergi ve çocuk etkinlikleri de düzenlendi.

Trabzon Müzesi'ndeki ebru atölyesinde usta öğretici İlknur Kurtoğlu, katılımcılara ebru yapımını öğretti.

Kurtoğlu, AA muhabirine, festival kapsamında ebru sanatını daha çok kişiye tanıttıklarını belirtti.

Ebru sanatının tekniğine dikkati çeken Kurtoğlu, "Yapımı, şekil verilmesi büyüleyici bir sanat. Gerçekten renklerin açılması, şekillenmesi insanları etkiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Enes Sansar
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