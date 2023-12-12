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Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

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Trabzon'da içme suyu isale hattındaki borunun patlaması üzerine yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu.

Trabzon'da içme suyu isale hattında boru patladı; yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Su akışını kesen ekipler, bölgede onarım çalışması başlattı.

TAZYİKLİ SU HAVAYA FIŞKIRDI

Kaymaklı Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında, saat 13.30 sıralarında boru patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu.

YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Birçok iş yerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir çay ocağına ait masa ve tabureler ile esnafa ait park dubalar suda sürüklendi. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

İşte kentten kareler;

Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Osman Tokgonul:

Başkan ödül almaya gitmiştir !

Yanıtla27
Cevap :

Muhalif belediyelere laf yapan kişilerden yorum alalım. :)

Yanıtla113
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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