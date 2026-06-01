Tarihi konak, 'Baştımar Aile Müzesi' olarak hizmete açıldı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, 1840'lı yıllarda Ahmet Hacıyakupoğlu tarafından inşa edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan 2 katlı konak, 'Baştımar Aile Müzesi' adıyla ziyarete açıldı.

Baştımar Mahallesi'ndeki Kastel Deresi üzerinde 1840'lı yıllarda Ahmet Hacıyakupoğlu tarafından yaptırılan ve zamanla hasar görüp, bakımsız kalan 2 katlı konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun halde restore edilip, kültürel mirasa yeniden kazandırıldı. Çok sayıda asker, siyasetçi ve bürokratın yetiştiği ahşap ve taş mimariye sahip konak, ailenin torunlarının girişimiyle, tarihi yapıda yaşayan annesi Zekiye Yeter Saral'ın anısına, müzeye dönüştürüldü. 'Baştımar Aile Müzesi' adını alan ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan döneme tanıklık eden deniz manzaralı konak, bugün ziyaretçilerin hizmetine açıldı. 185 yıllık konakta doğup büyüyen isimlerin yaşamları, karakterleri ile eğitimlerinin ön plana çıkarıldığı konakta; konusunda uzman akademisyenlerin, Cumhurbaşkanlığı devlet arşivlerine, konağın tarihine dair hatıralara, vesikalıklara ve aile bireylerine dair biyografilerini inceleyebilme imkanı sunuluyor. Müze Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanan tanıtım filmleriyle ücretsiz olarak gezilebiliyor.

'TÜM AİLEMİZİN BİR ARADA OLDUĞU BAYRAM SEVİNCİMİZDİ'

Baştımar Aile Müzesi için düzenlenen açılış törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Çebi, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile araştırmacı yazar Veysel Usta, tarihçi Fatih Yurttaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Saral ailesi adına konuşan torunlardan Fatma Saral Özer, konağın yıllardır tüm aileyi bir araya getirdiğini ifade ederek, "Baştımar Konağı, biz torunlar için anneannemizi ziyaret ettiğimiz, hasret giderdiğimiz ve geniş ailemizin bir arada olduğu bayram sevincimizdi. Tüm aile büyüklerimizi rahmet saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Açılışta bir arada olduğumuz için tüm konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, onur verdiniz" dedi.

'HAFIZAYI TAZE TUTAN ÇALIŞMALAR TAKDİRE ŞAYAN'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, müzenin önemine değinerek, "1800'lerden kalma bu güzel eseri, bu hafızayı taze tutacak ve gereksiz bilgileri de atarak insanımıza bu bilgileri aktaracak çalışmaları, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın da kültürel mirasa sahip çıkması, Türkiye'nin her karış yerinde, her santimetrekaresini tarihiyle buluşturma noktasındaki çalışmaları takdire şayan. Bu değerli insanları buluşturan, Baştımar Aile Müzesi'ni bizlerle buluşturarak gelecek taşıyacak olan, tüm Türkiye'ye bu güzelliği yaşatmak adına yaptığı çalışmalar için Alaattin İlyas Saral'a teşekkür ediyorum. İnşallah kültürümüzü çok daha zenginleştirecek ve çeşitlendirecek her noktada buluşmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı