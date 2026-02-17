Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Trabzon’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, evindeki odasında kapıya asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın, sanal oyundaki görevlerle bağlantılı olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
ODASINDAN UZUN SÜRE ÇIKMADI
Önceki gün Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı.
KAPIYA ASILI HALDE BULUNDU
Durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'i kapıya asılı halde hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı.
OYUNDAKİ GÖREVİ YERİNE Mİ GETİRDİ?
Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü. Bilgisayarı incelemeye alınan Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.