Üye Girişi
Haberler

İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede ev ve diğer yapılara sıçradı. 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör küle dönerken, 90 yaşındaki bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İlçeye bağlı Dedem Köyü'nde, Haşim Türk'e ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Niyazi Türk'e ait ev ile diğer yapılara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

İlçeyi küle çeviren yangın! Evler, samanlıklar, traktörler hepsi kullanılamaz hale geldi

EVLER, AMBARLAR, TRAKTÖRLER KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2'şer katlı 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evinde paniğe kapılarak düşen Huriye Tonbul (90) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Tonbul, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçeyi küle çeviren yangın! Evler, samanlıklar, traktörler hepsi kullanılamaz hale geldi

90 YAŞINDAKİ KOMŞULARINI KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR

Dedem Köyü Muhtarı Sefer Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece komşum haber etti yangın var diye. Geldiğimizde Haşim Türk'ün kapısından alev almaya başlamış. Hemen itfaiyeyi aradık. Komşular yetişti. Haşim ve Niyazi Türk'e ait evler tamamen yandı. 2 tane ev, 2 tane samanlık, 2 tane ambar, 1 ahır vardı. 2 traktörün bir tanesini kurtardık, 1 tanesini kurtaramadık. Yangının paniğiyle evinde düşerek yaralanan Huriye Tonbul'u kilitli olan evinin kapısını kırarak kurtardık" dedi.

İlçeyi küle çeviren yangın! Evler, samanlıklar, traktörler hepsi kullanılamaz hale geldi

İlçeyi küle çeviren yangın! Evler, samanlıklar, traktörler hepsi kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Tosya Yaşam Güncel Haberler

Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması

 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde

Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde

 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi

Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title