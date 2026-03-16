Tokat'ta çekilen 'Onbeşliler' dizisinin galası yapıldı

Tokat'ta çekimleri devam eden ve TRT tabii'de yayımlanacak "Onbeşliler" dizisinin galası yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen galaya, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Vali Köklü, burada yaptığı konuşmada, bugün burada, bu toprakların hafızasına kazınmış bir destanı yeniden hatırlamak, yeniden hissetmek ve gelecek nesillere aktarmak için buluştuklarını söyledi.

Tokat'ın kadim tarihiyle, irfanıyla ve kültürüyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden birisi olduğunu anlatan Köklü, şöyle konuştu:

"Ancak Tokat'ı milletimizin gönlünde ayrı bir yere taşıyan en büyük miraslardan biri de hiç şüphesiz Onbeşliler destanıdır. Henüz hayatlarının baharında, bıyıkları yeni terlemiş gençler. Ama yürekleri bir milletin kaderini değiştirecek kadar büyük. Onlar analarının duasını alarak, geride bir türkü bırakarak ve kalplerinde yalnızca vatan sevgisi taşıyarak Çanakkale'ye yürüdüler. O gençler belki geri dönemediler. Ama bıraktıkları emanet, bu milletin hafızasında asla silinmeyecek bir destan olarak yaşamaya devam etti. İşte bugün bu destanın sanatın gücüyle yeniden hayat bulduğuna şahitlik ediyoruz. Bu kıymetli çalışmanın hayata geçirilmesinde başta TRT Genel Müdürümüz olmak üzere, yapımcılarımıza, yönetmenlerimize, sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm kıymetli ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir hikayeyi milletimizin hafızasında yeniden canlandırdıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şuna yürekten inanıyoruz ki, Onbeşliler sadece Tokat'ın değil, bütün bir milletin ortak destanıdır."

Bu destan, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en saf halidir."

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Tokat'ın, medeniyetimizin, tarihimizin ve kültürümüzün en güçlü taşıyıcılarından olduğunu belirterek, "Anadolu'nun mayasıdır. İşte bu yüzden Onbeşliler gibi kıymetli bir hikayenin ilk gösterimini Tokat'ta yapmak ve bu toprakların hafızasını bir diziyle geleceğe aktarmak, bizim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Sobacı, Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 111. yıl dönümünün idrak edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi sadece askeri bir başarı olarak görülemeyecek şanlı bir zafer. İrade, iman, cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle yazılan kutlu bir destandır. Milletimizin yokluk içinde verdiği varoluş mücadelesinin adıdır. Kahraman ecdadımız, 18 Mart 1915 günü, 'Çanakkale Geçilmez' mührünü tarihe vurmuştur ve bu topraklarda vatanın, yalnız üzerinde yaşanan yer değil, uğrunda bedel ödenen mukaddes bir emanetin olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu sebeple 18 Mart, bizim için kimliğimizi, hafızamızı ve istikametimizi diri tutan bir hatırlayış vesilesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Onbeşliler dizimiz, işte bu büyük destanın içinden çok özel ve çok sarsıcı bir sayfayı, hayatının baharında Tokat'tan Çanakkale'ye cepheye koşan gençlerin hikayesini anlatıyor."

Yapılan konuşmaların ardından Onbeşliler dizisinin ilk bölümü izlendi.