Tokat'ta bulunan üzüm fidanları dünyada tek

Umut serasında bulunan üzüm fidanları dünyada tek olma özelliği taşıyor

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi bünyesinde bulunan Umut serasında bulunan üzüm fidanları dünyada tek olma özelliğine sahip.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen tarımsal araştırmalarda Umut serasında bulunan üzüm fidanları dünyada tek olma özelliği taşıyor. Yürütülen çalışmalarda Tokat yöresinde bağcılıkla üretilen yaprakların kalite, ıslah ve adaptasyon süreçleri inceleniyor. Doç. Dr. Adem Yağcı,"," Tokat'ta bağcılık gerçekten önemli bir tarımsal üründür. İlçelere bağlı birçok köy bağcılıkla ilgili isimlerle alınıyor. Salkımören, Bağpınar ve Üzümören gibi isimler Tokat'ta bağcılığın geleneksel olduğunu gösteriyor. Üniversitemiz bünyesinde bağcılık konusunda çalışan 4 hocamız var. Çalışmalarımızı ıslah çalışmaları, adaptasyon çalışmaları ve fidan üretimiyle alakalıdır. Burada ki ıslah çalışmalarında 3 farklı amacımız var. İlk olarak sofralık kalitesi iyi ve muhafazaya uygun ihracata söz konusu olacak bir çeşit elde etmek. Diğer bir amaç ise Tokat'ın narince üzümü kalitesinde hastalıklara dayanıklı bir çeşit elde etmek. Bu konuda ilk bulgularda umut verici yönde ilerliyor" dedi.

"İlk olarak sofralık kalitesi iyi ve muhafazaya uygun ihracata söz konusu olacak bir çeşit elde etmek"

Tokat'ta bağcılığın önemli yere sahip olduğunu belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Yağcı," Tokat'ta bağcılık gerçekten önemli bir tarımsal üründür. İlçelere bağlı birçok köy bağcılıkla ilgili isimlerle alınıyor. Salkımören, Bağpınar ve Üzümören gibi isimler Tokat'ta bağcılığın geleneksel olduğunu gösteriyor. Üniversitemiz bünyesinde bağcılık konusunda çalışan 4 hocamız var. Çalışmalarımızı ıslah çalışmaları, adaptasyon çalışmaları ve fidan üretimiyle alakalıdır. Burada ki ıslah çalışmalarında 3 farklı amacımız var. İlk olarak sofralık kalitesi iyi ve muhafazaya uygun ihracata söz konusu olacak bir çeşit elde etmek. Diğer bir amaç ise Tokat'ın narince üzümü kalitesinde hastalıklara dayanıklı bir çeşit elde etmek. Bu konuda ilk bulgularda umut verici yönde ilerliyor. Amerikan asmalarına yönelik ıslah çalışmalarımız var. Şuanda kullandığımız anançlar Türkiye de üretilmiş değildir. Türk tipi Amerikan asması elde edebilir miyiz amacımız o yöndedir. Diğer bir çalışmaysa değişik terbiye sistemlerinde farklı Tokat'a uygun olabilecek sofralık çeşitlerin adaptasyon çalışmalarımız var. Burada üniversite ve lise öğrencileri burada uygulama yapıyorlar. Bundan yaklaşık 10 yıl önce asma fidan üretimi 40 bin civarındayken üniversitemiz öncülüğünde bu sayı 400 binlere kadar ulaştı. Bu miktar 2 milyona kadar çıkabilir" şeklinde konuştu.

"Fidanların dünyada sadece 1 tane örneği var"

Umut serasında bulunan fidanlarım dünyada tek olduğunu belirten Yağcı, "Sofralık kalitesi yüksek çeşit üzerine çalışılıyor. Orada bulunan fidanların dünyada sadece 1 tane örneği var. O fidanlardan gelişecek meyvelere bakacağız ve kalitesi yüksek ise üretime aktaracağız. İstediğimiz kaliteyi vermezse onları söküp atacağız. Benim doktora öğrencilerimden birisinin çalışması var. Tokat'ta külleme denilen bir hastalık var ve üreticilerimiz bazen çok zorlanıyor. Hastalıktan dolayı ilaç atmak zorunda kalıyorlar. Bu ilaç da iç ve dış piyasada sorun oluşturabiliyor. Üreticiler külleme hastalığına karşı üretim de 5 veya 6 sefer ilaç atabilirler. Biz istiyoruz ki üreticiler 2 kez ilaçlama yapsın, temiz sağlıklı ve çevreci ürünlerle hayatımızı devam ettirelim. Doktora öğrencimin yaptığı çalışma sonucunda yaklaşık 500 bitki üzerinde çalıştı, 2 tanesi hem narince kadar kaliteli hem de hastalıklara dayalı fidanlarımız var. Burada yöresel çeşitleri saymazsak 26 tane çeşidimiz var. 8 adette patentli çeşidimiz var. Toplam yaklaşık olarak 35 çeşidimiz var diyebiliriz" dedi.