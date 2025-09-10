Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Fuarı'nda Tanıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen EAIE 2025 Konferansı ve Uluslararası Eğitim Fuarı'nda eğitim olanaklarını tanıttı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen European Association for International Education Conference & Exhibition (EAIE 2025) Konferansı ve Uluslararası Eğitim Fuarı'nda tanıtıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından üniversiteleri, akademisyenleri ve eğitim profesyonellerini bir araya getiren organizasyona, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İrem Demirbaş Susoy katıldı.

Tanıtım standında üniversitenin eğitim-öğretim olanakları, uluslararası projeleri ve öğrencilere sunduğu fırsatlar katılımcılarla paylaşıldı.

Rektör Yılmaz, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, "Öğrenci ve personel değişim programları, Erasmus anlaşmaları ve ortak akademik projeler konusunda görüşmeler gerçekleştirdik. Uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeyi ve öğrencilerimize küresel ölçekte daha geniş fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fuar, 9-12 Eylül 2025 tarihleri arasında devam edecek.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
