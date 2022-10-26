TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılacak! Üretim tesisinin açılışına sayılı günler kala havadan dron'la görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg'un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Fabrika'nın açılına günler kala havadan dron ile görüntülendi.

Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluşan üretim tesisi 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.

10 YILDA 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLECEK

Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başlayan TOGG fabrikasında,10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. TOGG'un üretim tesisinin son hali ise dron'la havadan görüntülendi.