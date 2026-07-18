Okuyan: Silahlanma yeni Osmanlıcı yayılma planı

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, " Türkiye'deki silahlanma, iddia edildiği gibi yerli ve milli bir proje olarak değil, uluslararası emperyalist sisteme daha ileri bir entegrasyon için ve yeni Osmanlıcı bir yayılma planını hayata geçirmek için gündeme geliyor. Dünyadaki insansız hava aracı ya da silahlı insansız hava aracı satışında yüzde 62'lik bir paya sahip Türkiye. Türkiye'yi drone merkezi haline getirdiler, bu başarıdır ama bu başarı Türkiye'de halkımıza refah getirmemiştir" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde "NATO zirvesinin ardından yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm" konulu program düzenledi. Programa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da konuşmacı olarak katıldı.

Belgesel gösteriminin ardından konuşan Okuyan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara Valiliği tarafından alınan kararları eleştirerek, şunları söyledi:

"Şunu soran oldu geçtiğimiz günlerde: Ankara'da bir sürü yasak ilan edildi falan. Sonra siz o yasakları delmek için uğraştınız. Bütün bunlar acaba sizi amaçsız, işe yaramayacak bir biçimde enerjinizi çalmak için yapılmış olmasın? Birincisi, NATO Türkiye açısından, dünya açısından son derece önemli bir örgüt ve az konuşulan bir örgüt. Bu zirve nedeniyle biraz mecburen gündeme geldi ama biz yıllardır Türkiye'de NATO'nun tartışılmasını ve gündeme gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şundan emin olun, bizim ısrarlarımız olmasa bu Ankara'daki zirve düğün dernek, davul zurna ile yapılacaktı. Bu yasaklamaları niye yaptılar? Çünkü birileri Türkiye toplumuna on yıllar boyunca anlatılan bir öykünün yalan olduğunu gündemde tutacaktı. Efendim, zirvenin güvenliğiymiş... Hiç alakası yok. Zirvenin güvenliğini her durumda sağlarlardı. Ankara'da sıkıyönetim ilan etmek ya da başka şehirlerde eylem yasağı koymanın hiçbir anlamı yoktu ama onları yaptılar. Çünkü konuşulmasını istemiyorlar. O yüzden de bu eylemler, toplantılar son derece önemli."

"BİZ BUGÜN NATO'DAN KURTULURSAK HALKIMIZIN GELECEKTEKİ İRADESİNİ DE KURTARIRIZ"

NATO'ya ilişkin eleştirilerde bulunan Okuyan, "1949 yılında NATO'nun bir savunma örgütü olarak kurulduğu iddiası o kadar yerleşti ki şu sonuçla karşı karşıyayız. Belki bu yıl onu kırdık. 'Mesela biz NATO'dan çıkarsak Yunanistan NATO'yu arkasına alıp bize saldırır' düşüncesi... Yunanistan'da da bunun propagandasını yapıyorlar, 'Yunanistan NATO'dan çıkarsa Türkiye, NATO'yu arkasına alıp bize saldırır' diye. ve biz gariban on milyonlarca insan, Türkiye'de, Yunanistan'da yaşayan, başka ülkelerde yaşayan insanlar olarak birbirimizle tehdit edilerek NATO'yu meşrulaştırıyorlar. O yüzden ısrarlı bir şekilde aylardır şunu söylüyoruz: Türkiye'nin NATO'dan çıkması yetmez, NATO Türkiye'den çıkmalıdır çünkü NATO Türkiye'de olduğu sürece ya da Türkiye NATO'nun üyesi olduğu sürece, NATO'nun Türkiye'deki toplumsal ve siyasal hayata müdahale kanalları açıktır. Günün birinde halkımız ayağa kalktığında NATO bunu kendisine karşı bir tehdit olarak görecektir ve müdahale etmeye kalkacaktır. Biz bugün NATO'dan kurtulursak halkımızın gelecekteki iradesini de kurtarırız" dedi.

"BİR ÜLKENİN KENDİ SİLAHLARINI ÜRETMESİ KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİLDİR, BAĞIMLILIĞI AZALTIR"

NATO Zirvesi'nin "büyük bir silah fuarı" olduğunu belirten Okuyan, şunları kaydetti:

"Hani halkımız pazara çıkar, bin bir zorlukla filelerinin yarısını doldurarak meyve sebze almaya çalışır. Bunlar ise milyar dolarlık bütçelerle insanları öldüren oyuncakları birbirlerine sergilediler, yeni anlaşmalar yaptılar, yeni ortaklıklar kurdular, yeni bütçeler belirlendi. Bu bütçeler yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada daha az eğitim, daha az sağlık, emeklilere daha düşük ücret demek. Savaş bütçelerini yüzde 5'e çıkarmaya çalışıyorlar. Bütün ülkelerde bu deli rakam. Çok büyük rakamlar bunlar. ve bazı ülkelerde eğitime ayrılan bütçe yüzde 2'lerde falan duruyor. Bunun anlamı nedir? Silahlanıyorlar. Türkiye, bir de son dönemde iddialı bir silah üreticisi haline geldi, bununla övünüyorlar. Bir ülkenin kendi silahlarını üretmesi kötü bir şey değildir bağımlılığı azaltır. Bizim de eninde sonunda savaş için değil, devrimci bir Türkiye'nin silaha ihtiyacı olacak."

Ama bugün Türkiye'deki silahlanma, iddia edildiği gibi yerli ve milli bir proje olarak değil, uluslararası emperyalist sisteme daha ileri bir entegrasyon için ve yeni Osmanlıcı bir yayılma planını hayata geçirmek için gündeme geliyor. Dünyadaki insansız hava aracı ya da silahlı insansız hava aracı satışında yüzde 62'lik bir paya sahip Türkiye. Türkiye'yi drone merkezi haline getirdiler bu başarıdır ama bu başarı Türkiye'de halkımıza refah getirmemiştir. Tam tersine halkımıza tehdit olarak geri dönmektedir çünkü Türkiye dolu dizgin etrafımızdaki sıcak çatışmaların parçası olmaya doğru gitmektedir.

"SICAK ÇATIŞMA ALANLARINDA TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA ROL ÜSTLENECEK"

Türkiye bazı kalemlerde ciddi bir silah üreticisi. Ancak yoluna devam edebilmesi için NATO'da bazı anlaşmaların yapılması lazım. Türkiye'de üretilen silahların, silah sistemlerinin NATO sertifikası alması lazım. Bunun için NATO üyesi ülkeler Ankara'daki zirvede bunu büyük ölçüde sağladılar. Şimdi bunun anlamı nedir? Türkiye'nin silah endüstrisi biraz daha palazlanacak. Bunun karşılığında NATO, sıcak çatışma alanlarında Türkiye'ye daha fazla rol üstlenecek. Ekonomi ile siyaset burada birleşir, 'Siz benden daha fazla drone alın, benim yerli ve milli savaş uçağıma motor yollayın ama ben sizin çatışmalarınıza karışmayayım' böyle bir hayat yok.

O yüzden, Hakan Fidan'a Ukrayna'da dün liyakat madalyası taktılar. Neymiş? Ukrayna'nın güvenliğine ve savunmasına yaptığı katkılardan dolayı. Hakan Fidan bir asker değil, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı. Çünkü Türkiye tarafsız falan değil, Türkiye giderek daha fazla taraf. ve şundan korkun: Rusya bizim binlerce kilometre ötemizde değil. Karadeniz'de komşuyuz. Rusya ile Türkiye arasındaki bir sıcak gerilim... Ben savaş demek istemiyorum. Sonuçları iki ülke için de çok ağır olur ama bedelini biz öderiz, halkımız öder. ve oraya doğru gidiyoruz. NATO üzerinden Türkiye'yi bir sıcak çatışmaya doğru çekmeye başladılar."

Kaynak: ANKA