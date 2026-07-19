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Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü
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Romanya'nın Bucegi Dağları'nda meydana gelen dağcılık kazası, deneyimli sporcu Antonia Mihailescu'nun yaşamına mal oldu. Emniyet noktasının kopmasıyla yaklaşık 12 metrelik kayalık alana düşen Mihailescu olay yerinde hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

  • Romanya'nın Bucegi Dağları'nda emniyet halatı kopan deneyimli dağcı Antonia Mihailescu 12 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti.
  • Aynı emniyet sistemine bağlı üç kişi yaralı kurtarıldı.
  • Yetkililer kazanın teknik arızadan kaynaklandığını değerlendiriyor ve soruşturma başlattı.

Romanya'da deneyimli dağcı ve diş hekimi Antonia Mihailescu, tırmanış sırasında yaşanan ekipman arızası nedeniyle yaklaşık 12 metrelik kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi. Aynı emniyet sistemine bağlı bulunan üç kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

EMNİYET NOKTASI KOPTU

Kaza, 11 Temmuz'da Romanya'nın Bucegi Dağları'ndaki Albi?oara Brânei rotasında meydana geldi. Antonia Mihailescu'nun da aralarında bulunduğu dört kişilik grup, bir eğitmen eşliğinde iniş yaptığı sırada bağlı oldukları kaya ankrajının kopması sonucu yaklaşık 10-12 metrelik kayalık yamaca savruldu.

KURTARMA ÇALIŞMASI SAATLER SÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye dağ kurtarma ekipleri ile birlikte dört helikopter sevk edildi. Sarp arazi ve olumsuz koşullar nedeniyle yürütülen operasyon yaklaşık üç saat sürdü. Ağır yaralanan üç dağcı hastaneye kaldırılırken, 36 yaşındaki Mihailescu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Romanya'da yetkililer olayla ilgili adli soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde kazanın, insan hatasından ziyade emniyet sisteminde meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekipman ve güvenlik prosedürleri incelemeye alındı.

DENEYİMLİ BİR DAĞCIYDI

Mesleği diş hekimliği olan Antonia Mihailescu'nun dağcılık konusunda deneyimli olduğu, daha önce Kilimanjaro'daki Uhuru Zirvesi'ne ulaştığı, Everest Ana Kampı'na tırmandığı ve Peru'da çeşitli zorlu rotalarda bulunduğu öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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