Haberler

İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen kazada TIR şoförü Mehmet Acet, tahliye edildi. Kazada Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu hayatını kaybetti, İrem Karatutlu ise bacaklarını kaybetti. Kazazede, mahkeme kararına tepki gösterdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde önüne kattığı araçları sürükleyerek Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun (78) ölümüne, İrem Karatutlu'nun da (25) bacaklarını kaybetmesine neden olan TIR şoförü Mehmet Acet, tahliye edildi.

TAG Otoyolu'nun Aslan Tüneli çıkışında 26 Temmuz 2025'te meydana gelen kazada; iddiaya göre Mehmet Acet'in kullandığı 63 LC 463 plakalı TIR arızalandı. Acet, arızayı gidermek için aşağıya inmesinin ardından TIR birden hareket etti ve tünelin çıkışında park halindeki motosikletlilere ve kurtarıcıya çarptı. TIR, önüne kattığı araçları yaklaşık 500 metre sürükledikten sonra durdu. Kazada motosiklet sürücülerinden Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu hayatını kaybederken İrem Karatutlu ile Ali Demirci yaralandı. TIR'ın altında kalan İrem Karatutlu'nun iki bacağı ise kaldırıldığı hastanede ampute edildi.

Kazanın ardından tutuklanarak 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle hakkında dava açılan TIR şoförü Mehmet Acet'in yargılanmasına devam edildi. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına taraf avukatları katıldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlanan Mehmet Acet, savunmasında tutuklu olduğu için hem kendisinin hem de yakınlarının mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında mevcut deliller ve istenen ceza göz önüne alındığında sanığın kaçma şüphesi olduğunu belirterek Acet'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mehmet Acet'in tahliyesine karar verip davayı 3 Haziran'a erteledi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evlilik yıl dönümünde yaşadığı kazada iki bacağını kaybeden İrem Karatutlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Karatutlu, bundan sonraki yaşamına protez bacaklarla devam etmek sorunda olduğunu belirterek, "İki bacağını kaybetmiş biri olarak yaşadığım mağduriyetin büyüklüğü karşısında sorumluların özgür şekilde yargılanması adalet duygumu ve vicdanımı derinden sarmaktadır. Talebim intikam değil, adaletin toplum vicdanını rahatlatacak şekilde tecelli etmesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı