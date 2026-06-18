TİP'li Kadıgil: Yazıklar olsun, terk edin o koltukları

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinin Ankara İl Örgütü ile açlık grevlerinin 4'üncü günündeki Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenleri ziyaret etti. Kadıgil, "Her yerde şunu diyorlar değil mi? 'Biz büyük devletiz.' Bu büyük, bu güçlü devlet, göz göre göre hakkını yediği bin 600 tane öğretmenine hakkı olan kadroyu veremiyorsa yazıklar olsun hepinize, terk edin o koltukları" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, açlık grevine devam ediyor. Açlık grevinin 4'üncü gününde olan öğretmenlere gün boyunca çok sayıda siyasetçi ve sendika temsilcisi destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de partisinin Ankara İl Örgütü ile grevdeki öğretmenlere destek için grev alanına geldi. Mağdur öğretmenlerin dertlerini dinleyen Kadıgil, ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile açıklama yaptı.

Kadıgil, öğretmenlerin 4 gündür açlık grevi yaptığına dikkati çekerek, "Bu 4 günde her seslerini duyurmak istediklerinde, her Meclis'te muhatap bulmaya çalıştıklarında, her Çalışma Bakanlığına gitmeye çalıştıklarında tartaklandılar. Yarısından çoğu atanamamış öğretmen olan polisler tarafından tartaklandılar" dedi.

"Özel sektördeki öğretmenler, atanamayan öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler yıllardır bu durumdalar" diyen Kadıgil, şöyle devam etti:"

"2023 yılında herkese mülakat yapacağız dediler. Farklı farklı bölgelerde mülakatlara soktular insanları. İstanbul'da mülakata giren aynı puanla ayrılırken, ne hikmetse Yusuf Tekin'in memleketi mesela Erzurum'da mülakata girenler 10 puan, 15 puan ayrı üstten fazla puanlarla ayrılabildiler. Eskişehir'dekine 10 puan fazla verilirken, Konya'dakine, Van'dakine bu verilmediği için tam 1611 öğretmenin hakkı bu şekilde gasp edildi. Ondan sonra devlet ne yaptı? Çıktı, dedi ki, 'Aa, biz becerememişiz' bunu da dediler. Beceremediklerini fark ettikleri için 2024 yılında sistem değiştirdiler. Tekrar merkezileştirdiler. Peki, 2023 yılında atanamayan 1611 öğretmen ne oldu? Bu sorunun cevabını verebilen bir bakanlık yetkilisi gördünüz mü? Şu anda arkamda insanlar, 30'a yakın kadın, erkek, gencecik insanlar açlar. Yemek yemeyi bıraktılar. Bu insanların talebi çok açık. Her yerde şunu diyorlar değil mi? 'Biz büyük devletiz.' Bu büyük, bu güçlü devlet; bin 600 tane öğretmenine, göz göre göre hakkını yediği bin 600 tane öğretmenine hakkı olan kadroyu veremiyorsa yazıklar olsun hepinize, terk edin o koltukları. Çocuklar ölüyor kalkmıyorsun, öğretmenler ölüyor kalkmıyorsun, çocuklar okula aç acına gidiyor, bir öğün yemek vermekten acizsin, kalkmıyorsun."







KADIGİL: "NE ZAMAN ARKASINDA DURMAYI DÜŞÜNÜYORSUN? BU İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜNCE Mİ?"













EDEBALİ: "SAĞLIK KOŞULLARI KÖTÜYE GİDEN ARKADAŞLARIMIZ VAR"







Kaynak: ANKA

Sadece Yusuf Tekin'in meselesi mi bu? Açık açık sesleniyorum: Milliyetçi Hareket Partisi, işine gelince iktidar ortağı olan, işine gelmeyince muhalefet partisi olarak kalan Milliyetçi Hareket Partisi, senin Grup Başkanvekilin Filiz Hoca, bir kanun teklifi verdin sen, ne zaman arkasında durmayı düşünüyorsun? Bu insanlar açlıktan ölünce mi? Sendikanın talepleri çok net. Hiç kimse zevkine, keyfine, çoluğunu, çocuğunu bırakıp, ekmeğini bırakıp burada açlık grevinde oturmuyor. Özel okullarda öğretmenler açlık sınırının altında asgari ücrete çalışıyor. Çok basit bir talep. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşı, kamuda çalışan en düşük öğretmen maaşına eşitlensin. Taban ücret talebidir bunun adı. ve bu vardı. Bunu ben uydurmuyorum. Bunu arkamda açlıkla cebelleşen öğretmen kardeşlerim uydurmuyor. 2014 yılına kadar bu ülkede öğretmenler böyle çalışıyordu. Yusuf Tekin Efendi müsteşar olur olmaz ilk icraatlarından biri, özel okul patronlarına yaranacağım adı altında kaldırdı bu taban ücreti."Kadıgil'in ardından söz alana Edebali de şunları söyledi:"Aramızda açlık grevinde olan arkadaşlar var, ben dahil. Sağlık koşulları kötüye giden arkadaşlarımız var. Bir yandan abluka var. Ablukayı kırmaya çalışıyoruz. Bir yandan muhataplara sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kentte, başkentte bir otel kuşatıldı. Biz bir parkta bir araya gelmeyelim ve sesimizi duyurmayalım diye bunları da yaşadık. Ailelerimiz yerlerde sürüklendi. Bakın, biz bunları bir olay olarak aktarmıyoruz. Bunlar birer gerçek olgu ve bunun nedenleri var. Bu süreçler sonucunda halklarımıza yaklaştığımızda bize hep şu gerekçeler söylendi: Birincisi, serbest piyasa dendi. İkincisi, sektörün kendi koşulları ve işverenler dendi. Üçüncüsü, Yusuf Tekin dendi. Kimse öğretmen demiyor. Sorumluların hiçbirisi öğretmen demiyor ve yüz binlerce öğretmen işsiz. Hafta içi mesai saatleri içerisinde bu mücadele, bu kadar ablukaya rağmen devam ediyorsa bu sektörün koşullarından kaynaklıdır."Mağdur öğretmenler, grev alanında eylemlerine devam ediyor.