Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı - Haberler

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi.

ARBEDE YAŞANDI

Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaştı.

SOYLU: POLİSLERİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

PANKARTI KESTİLER

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

Arbededen görüntüler:

Demirören Haber Ajansı / Güncel