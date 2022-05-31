Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı - Haberler

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Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. İzinsiz asılan pankartı indirmek isteyen polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşıp, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi.

Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaştı.

Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

Arbededen görüntüler:

Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Köprüye izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Komünist Partisi Süleyman Soylu Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Abdullah Atik:

reziliğin son perdesi devlet yönetiminin yaptığı bir çok hatalar var haklı olduğumuz bir çok konular var fakat böyle devletin polisini tartaklamak kanunlara karşı gelmekle hiç bir yere varılmayacağını bilmeniz gerek burası dağ başı değil..

Cevap Yaz 15 23 Yayından Kaldır
sadece kadir:

MİLLETVEKİLLERİN DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN. 600 MİLLETVEKİLİNDEN 550 TANESİ BOŞA YAŞIYOR, BOŞA DEVLETE MİLLETE MASRAF YAPIYOR. BUNLARIN ÇOĞU MECLİSE DAHİ GİTMİYOR. BU SİSTEM DEĞİŞMELİ. YATANLARIN DEVLETTEN MAAŞ ALMASI HARAMDIR.

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MUSTAFA KARADAVUT:

Vekil olmak suç işlemenize izin vermiyor.Tebrik ediyorum orda görevini yerine getirmek isteyen polisimizi.

Cevap Yaz 32 96 Yayından Kaldır
500
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