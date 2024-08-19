TİP Milletvekili Sera Kadıgil, AK Parti Sözcüsüne Yanıt Verdi

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır" sözlerine yanıt verdi. Kadıgil, Saray Sözcülerinin Genel Başkanımız Erkan Baş'a yönelik sözleri dünyanın her yerindeki faşistlerin başvurduğu, 'zeytinyağı gibi üste çıkmak' yönteminin aynısıdır" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil sosyal medya üzerinden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Ömer Çelik'in açıklamaları için "Saray rejiminin bizzat ve isteyerek darmadağın ettiği meşru zeminini boş çıkışlarla tamir etmeye çalışmasından ibarettir" diyen Kadıgil, "Cumhurbaşkanlığı makamının, yine aynı iradeyle seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ı esir tutabilmek uğruna, değiştirmek için yeterli çoğunluğu bulamadığı Anayasa'yı fiilen askıya almış olması, kendi meşruiyetini de ortadan kaldıran apaçık bir darbedir" dedi.

Ömer Çelik'in X üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayan Kadıgil şunları söyledi:

"Saray Sözcülerinin Genel Başkanımız Erkan Baş'a yönelik sözleri dünyanın her yerindeki faşistlerin başvurduğu, 'zeytinyağı gibi üste çıkmak' yönteminin aynısıdır. Bu, Saray rejiminin bizzat ve isteyerek darmadağın ettiği meşru zeminini boş çıkışlarla tamir etmeye çalışmasından ibarettir. Yurdu NATO'nun güvenli karakolu, Kürecik ve İncirlik işgal üslerinin hamisi yapan İsrail'in ticaret ortaklarının ancak kendilerine yakışacak sıfatları bu ülkenin tam bağımsızlığını savunanlara tahvil etmeye kalkmaları, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir.

Demokratik seçimlerle ve milli iradenin desteğiyle seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamının, yine aynı iradeyle seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ı esir tutabilmek uğruna, değiştirmek için yeterli çoğunluğu bulamadığı Anayasa'yı fiilen askıya almış olması, kendi meşruiyetini de ortadan kaldıran apaçık bir darbedir.

Anayasa'yı ayaklar altına alanlar, ağzını açan kim varsa hapse tıkanlar, halk açlıkla mücadele ederken saray üstüne saray yapanlar, memleketin toprağını, deresini, ormanını, kıyılarını satanlar, yerli ve milli halkını uluslararası sermayeye ucuz iş gücü olarak pazarlayanlar, kadın, çocuk, yaşlı demeden insan öğüttükleri yetmezmiş gibi hayvanlarımızın da canına kast edenler iyi bilsin ki, Avrupa'dan Asya'ya dünyanın dört yanındaki faşistler bizim düşmanımızken sizinse ancak çırağınız çıkabilir."

Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Baş'a "Avrupa faşistlerine 'tercümanlık' yapmaktan ibarettir" demişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır" demişti. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine halkçı adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz."