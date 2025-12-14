Haberler

2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Türkiye İşçi Partili Vekillerden Bakan Tekin'e Mesem Soruları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gençlerin tutuklanmasıyla ilgili sert sorular yöneltti ve çocuk işçiliği konusundaki durumu eleştirdi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yoksul çocukların eğitim haklarını savunarak dikkat çekici açıklamalar yaptı.

(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Sizi protesto eden gençler vicdanlarının sesini dinledi, yasaların ve Anayasa'nın verdiği hakkı kullandı. Siz onları hangi yasayla tutuklattınız? Bu hakkı nereden alıyorsunuz? Çocuklara, gençlere; yani bu ülkenin geleceğine neden düşmansınız" diye sordu. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise "Yoksul çocuklara reva gördüğünüz bu köleliği kabul etmeyen 16 yoldaşım hala hapiste. MESEM'inizi de alıp o koltuktan kalkmak için daha kaç öğrencinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz" sorusunu yöneltti.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor.

"Çocukların öldüğü iş yerlerinde tek bir patron tutuklandı mı"

Genel Kurul'da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Komisyonda sorduk, kaçtınız. Gençler, patronlarla yaptığınız toplantıya geldi, içeri sokmadınız. Yetmedi, tutuklattınız. Şimdi 'çocuklar ölmesin' dediği için tutuklanan 16 genç adına soruyorum: MESEM'lerde çalışırken kaç evladımız öldü? Çocukların nasıl çalıştırıldığını, hangi şartlarda can verdiğini biliyor musunuz? Bu çocukların fotoğraflarına bakabiliyor musunuz? Çocukların öldüğü iş yerlerinde tek bir patron tutuklandı mı? İktidara göre çocukların ölmesi normal mi, zenginler dokunulmaz mı? MESEM'e giden çocukların ailelerinin hepsi yoksul mu, bir tane zengin çocuğu var mı? Bu ailelerin yoksulluğunun iktidarınızın eseri olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sizi protesto eden gençler vicdanlarının sesini dinledi, yasaların ve Anayasa'nın verdiği hakkı kullandı. Siz onları hangi yasayla tutuklattınız? Bu hakkı nereden alıyorsunuz? Çocuklara, gençlere; yani bu ülkenin geleceğine neden düşmansınız?"

"MESEM'inizi de alıp o koltuktan kalkmak için daha kaç öğrencinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise şöyle konuştu:

"Önümde 40 bin imza var. Sadece 10 günde toplandı ve her gün katlanarak artmaya devam ediyor. Çünkü buradaki vicdan sahibi her milletvekili gibi, sokakta da karşılaştığımız insanlar okullarda çocuklarımız aç diye isyan ediyor. Kuş uçmaz havalimanlarına, faize, zenginlere, patronlara avanta ayırmak yerine bu bütçeden yüzde 1,5 pay ayırsanız, tüm çocuklar tıpkı sizlerin çocukları gibi okullarda bir kap sıcak yemek yiyebilecek. Neden yapmıyorsunuz? Önderi olduğunuz MESEM yüzünden sadece bu sene 17 öğrenci katledildi. Yoksul çocuklara reva gördüğünüz bu köleliği kabul etmeyen 16 yoldaşım hala hapiste. MESEM'inizi de alıp o koltuktan kalkmak için daha kaç öğrencinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?"

Kaynak: ANKA / Güncel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
title