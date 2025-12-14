2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Türkiye İşçi Partili Vekillerden Bakan Tekin'e Mesem Soruları

(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Sizi protesto eden gençler vicdanlarının sesini dinledi, yasaların ve Anayasa'nın verdiği hakkı kullandı. Siz onları hangi yasayla tutuklattınız? Bu hakkı nereden alıyorsunuz? Çocuklara, gençlere; yani bu ülkenin geleceğine neden düşmansınız" diye sordu. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise "Yoksul çocuklara reva gördüğünüz bu köleliği kabul etmeyen 16 yoldaşım hala hapiste. MESEM'inizi de alıp o koltuktan kalkmak için daha kaç öğrencinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz" sorusunu yöneltti.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor.

"Çocukların öldüğü iş yerlerinde tek bir patron tutuklandı mı"

Genel Kurul'da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Komisyonda sorduk, kaçtınız. Gençler, patronlarla yaptığınız toplantıya geldi, içeri sokmadınız. Yetmedi, tutuklattınız. Şimdi 'çocuklar ölmesin' dediği için tutuklanan 16 genç adına soruyorum: MESEM'lerde çalışırken kaç evladımız öldü? Çocukların nasıl çalıştırıldığını, hangi şartlarda can verdiğini biliyor musunuz? Bu çocukların fotoğraflarına bakabiliyor musunuz? Çocukların öldüğü iş yerlerinde tek bir patron tutuklandı mı? İktidara göre çocukların ölmesi normal mi, zenginler dokunulmaz mı? MESEM'e giden çocukların ailelerinin hepsi yoksul mu, bir tane zengin çocuğu var mı? Bu ailelerin yoksulluğunun iktidarınızın eseri olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sizi protesto eden gençler vicdanlarının sesini dinledi, yasaların ve Anayasa'nın verdiği hakkı kullandı. Siz onları hangi yasayla tutuklattınız? Bu hakkı nereden alıyorsunuz? Çocuklara, gençlere; yani bu ülkenin geleceğine neden düşmansınız?"

"MESEM'inizi de alıp o koltuktan kalkmak için daha kaç öğrencinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise şöyle konuştu:

"Önümde 40 bin imza var. Sadece 10 günde toplandı ve her gün katlanarak artmaya devam ediyor. Çünkü buradaki vicdan sahibi her milletvekili gibi, sokakta da karşılaştığımız insanlar okullarda çocuklarımız aç diye isyan ediyor. Kuş uçmaz havalimanlarına, faize, zenginlere, patronlara avanta ayırmak yerine bu bütçeden yüzde 1,5 pay ayırsanız, tüm çocuklar tıpkı sizlerin çocukları gibi okullarda bir kap sıcak yemek yiyebilecek. Neden yapmıyorsunuz? Önderi olduğunuz MESEM yüzünden sadece bu sene 17 öğrenci katledildi. Yoksul çocuklara reva gördüğünüz bu köleliği kabul etmeyen 16 yoldaşım hala hapiste. MESEM'inizi de alıp o koltuktan kalkmak için daha kaç öğrencinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?"