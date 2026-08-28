TİKA'dan Afganistan ve Pakistan'da Tarihi ve Sağlık Alanında Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat kentinde Timurlu hükümdarı ve şair Sultan Hüseyin Baykara ile aile fertlerinin kabirlerini koruma altına alırken Pakistan'da ise mobil sağlık ve mobil kan toplama kliniklerinin hizmete sunulmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'ın Herat kentinde TİKA ile Herat Enformasyon ve Kültür Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, üzerindeki taş oyma işlemeleri nedeniyle 16. yüzyıla ait sanat eseri niteliği de taşıyan Timurlu hükümdarı ve şair Sultan Hüseyin Baykara'nın kabri ile annesi ve iki oğluna ait kabirler kırılmaz cam mahfazalarla koruma altına alındı.

Herat'ta 15. yüzyıla ait Musalla Külliyesi içerisinde yer alan Sultan Baykara ve aile fertlerinin kabirleri uzun süre dış etkilere açık şekilde kalmış, daha sonra koruma altına alınsa da yeterli koruma imkanları sağlanmadığı için yağmur, kum fırtınası gibi doğa olaylarından etkilenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKA Herat Program Koordinatörü Kürşat Özdemir, kırılmaz cam mahfazaların hava sirkülasyonu sağlayacak sistemle tamamen kapalı şekilde yapıldığını ifade etti.

Musalla Külliyesi, 55 metrelik 5 Musalla Minaresi, Gevher Şad Begüm, Mir Ali Şir Nevai ve Sultan Hüseyin Mirza Baykara türbeleri ile büyük bir cami ve medrese kalıntılarından oluşuyor.

TİKA, Pakistan'da sağlık altyapısını güçlendiriyor

TİKA ayrıca Pakistan'da sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla tam donanımlı mobil sağlık kliniği ile mobil kan toplama kliniği araçlarının hizmete sunulmasını destekledi.

Müslüm Hands Vakfı ile yürütülen işbirliği kapsamında hizmet verecek mobil sağlık kliniğinin, özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaşması hedefleniyor. Mobil sağlık tarama kliniğinin, tıbbi cihaz donanımı ve uzman personeliyle kırsal bölgelerde yaşayanlar ile sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı toplum kesimlerine koruyucu sağlık hizmetleri sunması amaçlanıyor.

Al-Mustafa Refah Vakfı ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında hizmet verecek mobil kan toplama kliniği aracının ise Pakistan'da yaygın görülen genetik hastalıklardan talasemi hastalarının düzenli kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Toplum sağlığının desteklenmesi ve özellikle talasemi hastalarının kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak "Hayat Hattı Otobüsü" adlı mobil kan toplama ünitesiyle kurumsal ofislerde, eğitim kurumlarında, cadde ve meydanlarda kan bağışının teşvik edilmesi ve düzenli, sürdürülebilir kan bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında toplanacak kanlardan, kan transfüzyonuna bağımlı talasemi hastalarının yanı sıra vakfa bağlı 10 hastane ve 35 klinik ile kan bağışı kampanyalarına ev sahipliği yapan ortak sağlık kuruluşlarının yararlanması bekleniyor.

Mobil sağlık ve mobil kan toplama kliniklerinin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Ergül Kadak, TİKA Karaçi Koordinatörü Maşuk Pusa, ilgili vakıfların yöneticileri ile Pakistan'ın Sind eyaleti yetkilileri katıldı.

Projeyle kırsalda ve sağlık hizmetlerine erişimin güç olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi, erken teşhis imkanlarının artırılması ve toplum sağlığının güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanırken mobil sağlık kliniğinin de hizmet kapasitesinin geliştirilmesine ve yerel kurumların sahadaki hizmet sunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA