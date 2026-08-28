Haberler

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne? Haber Videosunu İzle
Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir vatandaşın karşılaştığı jetonla çalışan hayrat, alışılmış hayrat anlayışından farklı görüntüsüyle şaşkınlık yarattı. Sistemi gören vatandaş, “Hayratın anlamı nedir peki? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kar amacı güdülmeden yapılan bir hayır değil midir?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Jetonla çalışan bir hayratla karşılaşan vatandaş, gördüğü sistem karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayrattan yararlanmak için jeton kullanılması gerektiğini gören vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı kayda alarak durumu sorguladı.

Vatandaşın özellikle “hayrat” kelimesinin taşıdığı anlam ile jetonlu sistem arasındaki farkı sorgulaması dikkat çekti.

"HAYRATIN ANLAMI NEDİR PEKİ?"

Daha önce benzer bir uygulamayla karşılaşmadığını belirten vatandaş, gördüğü manzara karşısında şu ifadeleri kullandı:

“Hayratın anlamı nedir peki? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kar amacı güdülmeden yapılan bir hayır değil midir?”

Vatandaşın sözleri, jetonla çalışan sistemin neden hayrat olarak adlandırıldığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıaky sgr:

arabanı yıkama diye olabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtugba b.:

ÜLKEMİZDE MALESEF BAZI PARAGÖZ İNSANLAR DOĞADAKİ BAZI YERLERDE TEMİZ HAVA VEYA DENİZ MANZARASINDA BİLE GİRİŞ PARASI ALIYOR BUNA DA ŞAŞIRMADIM

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKENAN KART:

çok doğru bir uyulama bence. belki su israf olmaması için yapılmış olabilir. Tahminim oradan gelecek olan geliri bir hayır kurumunun bir ihtiyacı karşılanacak olabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın