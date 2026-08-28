Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Jetonla çalışan bir hayratla karşılaşan vatandaş, gördüğü sistem karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayrattan yararlanmak için jeton kullanılması gerektiğini gören vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı kayda alarak durumu sorguladı.

Vatandaşın özellikle “hayrat” kelimesinin taşıdığı anlam ile jetonlu sistem arasındaki farkı sorgulaması dikkat çekti.

"HAYRATIN ANLAMI NEDİR PEKİ?"

Daha önce benzer bir uygulamayla karşılaşmadığını belirten vatandaş, gördüğü manzara karşısında şu ifadeleri kullandı:

“Hayratın anlamı nedir peki? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kar amacı güdülmeden yapılan bir hayır değil midir?”

Vatandaşın sözleri, jetonla çalışan sistemin neden hayrat olarak adlandırıldığı sorusunu da beraberinde getirdi.