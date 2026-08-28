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Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü
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Rafael Leao transferinde Aston Villa engeliyle karşılaşan Galatasaray, rotasını geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Noa Lang'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların Napoli ile ilk teması kurduğu ve Hollandalı yıldız için 25 milyon euroya yakın bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

  • Galatasaray, Rafael Leao transferindeki gelişmelerin ardından alternatif olarak eski oyuncusu Noa Lang'ın transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile temasa geçti.
  • Galatasaray, Napoli'nin Noa Lang için istediği 25 milyon euroya yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor; transferin bonservisle veya zorunlu satın alma içeren kiralama formülüyle gerçekleşebileceği belirtildi.
  • Noa Lang, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak 19 maçta 2 gol ve 3 asist üretti ve Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 2 gol attı.

Galatasaray'da kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, transferde yaşanan gelişmelerin ardından alternatif isimlere yöneldi.  Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarına ise oldukça tanıdık bir isim girdi: Noa Lang.

LEAO OLMAYINCA ROTA NOA LANG'A DÖNDÜ

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang, yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusunun transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile temasa geçti.

MASADA 25 MİLYON EURO VAR

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Napoli'nin Noa Lang için istediği 25 milyon euroya yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Transferin doğrudan bonservisle veya satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülüyle gerçekleşebileceği belirtildi. Napoli'nin ise Lang'ın ayrılığına ancak bonservis veya zorunlu satın alma şartıyla sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY'I YAKINDAN TANIYOR

Noa Lang, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üretti. Hollandalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında attığı 2 golle öne çıkmıştı. Galatasaray'ın takımı ve Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Noa Lang seçeneğine sıcak baktığı, Napoli ile görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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