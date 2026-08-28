Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Oyuncu Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı kına gecesiyle başladı. Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

“Selena” dizisinde Nazlı karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, özel gecesinde eski rol arkadaşı Gizem Güven’i de ağırladı. İkilinin buluşması geceden paylaşılan karelere de yansıdı.

Kına gecesine ayrıca “Sihirli Annem” dizisinden tanınan Zeynep Bozkaya ve Jennifer Boyner de katıldı. Davetliler, gece boyunca müzik eşliğinde eğlenirken çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Geceden paylaşılan fotoğraf ve videolar sosyal medyada da yer aldı. Renkli görüntülerin öne çıktığı gecede Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez, düğün öncesi sevdikleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Kaynak: Haberler.com