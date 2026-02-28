Haberler

THY'den Orta Doğu uçuşları açıklaması

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve bazı ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen uçuşlar arasında Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman bulunuyor.

ORTA DOĞU'DA yaşanan gerilim ve bazı ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Ortadoğu uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, " Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
