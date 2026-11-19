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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'nin 89 üniversiteyle en fazla temsil edilen ikinci ülke olduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, THE'nın "2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması" yayımlandı.

Buna göre, toplam 102 ülke ve bölgeden 1058 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 102 üniversiteyle ilk sırada bulunan Hindistan'ın ardından 89 üniversitesiyle dünya ikinciliğini elde etti.

Geçen yıl 82 üniversitesi sıralamaya giren Türkiye, bu yıl üniversite sayısını 89'a yükseltti. Dünyanın ilk 200 üniversitesi arasındaki Türk üniversitesi sayısı da 12'den 13'e çıktı.

Sıralamada Türkiye'den Koç Üniversitesi 48'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 57'nci sırada yer alarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 101'inci, Sabancı Üniversitesi 103'üncü, Boğaziçi Üniversitesi 108'inci ve Atatürk Üniversitesi 113'üncü sırada yer aldı. Bu üniversiteleri 134'üncü sıradaki Erciyes Üniversitesi, 163'üncü sıradaki Bilkent Üniversitesi, 165'inci sıradaki Gebze Teknik Üniversitesi ve 172'nci sıradaki Akdeniz Üniversitesi izledi.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 175'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 189'uncu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ise 195'inci sırada yer alarak ilk 200'e girdi.

İlk 500'de 38 Türk üniversitesi

Açıklamaya göre, ilk 200'ün ardından Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 201-250 bandında, Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise 251-300 bandında yer aldı. Sıralamada ilk 300'de 21 Türk üniversitesi yer aldı.

Ardından Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi 301-350 bandında, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi 351-400 bandında sıralandı.

Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ise 401-500 bandında yer alarak ilk 500'e girdi.

Böylece toplam 38 Türk üniversitesi dünyada ilk 500'e girmeyi başardı.

Türk üniversitelerinden dikkati çekici yükselişler

Açıklamaya göre, sıralamada bazı Türk üniversiteleri önceki yıla göre önemli ilerlemeler kaydetti.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl bulunduğu 501-600 bandından 175'inci sıraya yükselerek ilk 200'e girdi. Akdeniz Üniversitesi de 251-300 bandından 172'nci sıraya yükseldi. Erciyes Üniversitesi ise 3 yıldır üst üste dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında yer alma başarısını sürdürdü. İstinye Üniversitesi, 401-500 bandından 251-300 bandına yükselirken Ankara Üniversitesi 240'ıncı sıradan 236'ncı sıraya çıktı.

Sonuçlar, Türk üniversitelerinin farklı bilim dallarını bir araya getiren araştırmalardaki uluslararası temsilinin genişlediğini ortaya koydu.

"Dünyadaki gelişmelerle eşgüdüm içinde disiplinlerarası eğitim seçeneklerini çeşitlendiriyoruz"

Açıklamada sıralamaya ilişkin görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki görünürlüğünün artmasından memnuniyet duyduklarını, disiplinlerarası eğitim ve araştırma imkanlarını genişletmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Disiplinlerarası çalışmaların üniversitelerin bilimsel gücünü artırdığını aktaran Özvar, "Dünyada bilimsel araştırmaların ve yükseköğretimin geleceği, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle şekilleniyor. Biz de bu dönüşümü yakından takip ediyor, dünyadaki gelişmelerle eşgüdüm içinde üniversitelerimizde disiplinlerarası eğitim seçeneklerini çeşitlendiriyoruz. Öğrencilerimizin bir alanda uzmanlaşırken farklı disiplinlerden de bilgi ve beceri kazanabilmelerini sağlayacak modeller geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, büyük veri, otomasyon ve dijitalleşmenin bilgi üretimini ve mesleklerin gerektirdiği yetkinlikleri değiştirdiğini vurgulayan Özvar, yükseköğretimde farklı disiplinlerin birbirini beslediği, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitimlerini zenginleştirebildiği bir yapıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Dünyadaki gelişmeler, attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor"

Dünyada yükseköğretimin giderek daha fazla disiplinlerarası bir yapıya yöneldiğine dikkati çeken Özvar, Türkiye'de bu doğrultuda yürüttükleri çalışmaların uluslararası gelişmelerle örtüştüğünü bildirdi.

Özvar, "Dünyadaki gelişmeler, attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Biz de üniversitelerimizde disiplinlerarası eğitim imkanlarını genişletiyor, yükseköğretimde dünyadaki dönüşümle eşgüdüm içinde ilerliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu yaklaşımın somut örneklerinden birinin eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine yönelik çift anadal teşviki olduğunun altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"Eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerimizin farklı alanlarda da eğitim alabilmelerini teşvik edecek bir çalışma yürütüyoruz. Belirli bir başarı sıralamasının üzerinde yer alan gençlerimizin kendi bölümlerini destekleyecek başka programlarda da eğitim görmelerini istiyoruz. Çift anadal, öğrencilerimizin zaten sahip olduğu bir hak. Biz yeni bir hak oluşturmuyoruz, akademik başarısı yüksek öğrencilerimizin bu imkandan daha fazla yararlanmasını teşvik ediyoruz."

Eczacılık öğrencilerinin mühendislik veya kendi alanlarını destekleyen başka programlarda eğitim almasının yeni çalışmalar ortaya koymalarına ve mesleki üretkenliklerini artırmalarına katkı sağlayabileceğini vurgulayan Özvar, benzer imkanların diş hekimliği öğrencileri için de geliştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA