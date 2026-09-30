The Bibi Files AP'de gösterildi, Bloom Netanyahu davasını gündeme taşımayı umuyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun polis sorgularından görüntüler içeren "The Bibi Files" belgeselinin yönetmeni Alexis Bloom, filmin Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) gösteriminin, Avrupalı siyasetçilerin Netanyahu'nun kamuoyu önünde görülmeyen yüzünü tanımasına ve hakkındaki yolsuzluk davasını yeniden gündeme getirmesine katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

"The Bibi Files" belgeselinin AP ve İtalyan Parlamentosu'nda eş zamanlı gösterimi öncesinde Bloom ve belgeselin İtalya'daki distribütörü, gazeteci Giulia İnnocenzi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Belgeselin nasıl ortaya çıktığını anlatan Bloom, Netanyahu'nun polis sorgularına ait görüntülerin küçük bir bölümünün sızdırılmasının projeyi başlatan gelişme olduğunu dile getirdi.

Görüntülere 7 Ekim 2023'ten hemen önce ulaştıklarını belirten Bloom, "İsrail'de işlerin kötü olduğunu biliyordum ancak çalıştıkça durumun düşündüğümden daha kötü olduğunu gördüm." dedi.

Bloom, Netanyahu hakkındaki suçlamaların son derece ciddi olduğunu ancak İsrail ve bölgede yaşanan gelişmeler arasında bu davanın uluslararası kamuoyunun dikkatinden uzaklaştığına dikkati çekti.

Güney Afrikalı yönetmen, filmi yaparken amaçlarından birinin Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki durumun unutulmasını önlemek olduğunu anlattı.

Gerçeği iktidar karşısında dile getirmenin önemine inandığını söyleyen Bloom, Netanyahu'nun siyasi kararları değerlendirilirken hakkındaki davanın da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Bloom, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının bu davaya yönelik ilgiyi etkilediğini vurgulayarak, "Savaş, toplumun dikkatini başka yöne çeken bir durum. Savaş devam ettiği sürece Netanyahu, ciddi bir güvenlik durumu olduğunu ve davasının önemli olmadığını söyleyebiliyor." diye konuştu.

Yönetmen Bloom, belgeselin Netanyahu'nun hukuki durumuyla Orta Doğu'daki eylemleri arasında izleyicilerin kendi değerlendirmelerini yapmasına imkan vermesini istediğini vurguladı.

"Avrupalı siyasetçilerin görüşlerini değiştirmesini umuyorum"

AP'de belgeseli izleyecek siyasetçilerin Netanyahu hakkındaki görüşlerinin değişip değişmeyeceği sorusuna Bloom, filmi yapmasının nedenlerinden birinin de bu olduğu yanıtını verdi.

Bloom, "Gerçekten umuyorum. Bu filmi, insanlara Netanyahu'nun içinde bulunduğu durumu hatırlatmak ve Orta Doğu'daki eylemlerini, karşı karşıya olduğu ciddi hukuki durumun ışığında görmelerini sağlamak için yaptım." ifadesini kullandı.

İzleyicinin belgeselde alışık olmadığı bir Netanyahu görüntüsüyle karşılaşacağını anlatan Bloom, İsrail Başbakanı'nın uluslararası platformlardaki kontrollü görünümüyle polis sorgusundaki tavrı arasındaki farka dikkati çekti.

Bloom, "İngilizce röportaj verirken ya da Birleşmiş Milletler'-e gittiğinde duruma çok hakim görünüyor. Filmde ise kendi ülkesinin polisinin sorularını yanıtlarken görülüyor. Bence bu, onu çok farklı bir açıdan gösteriyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'yu daha önce yüz yüze gördüğüne dile getiren Bloom, kendisiyle röportaj yapmayı da istediğini ancak bu talebine olumlu yanıt alamadığını aktardı.

Bloom, filmin kamuoyunda yaratabileceği etkiyle ilgili olarak İsrail'deki seçmenlerin rolüne de işaret etti. Kamuoyu görüşünün önemli olduğunu söyleyen yönetmen, Netanyahu'nun siyasi geleceğinin seçimlerde belirleneceğini vurguladı.

"Bu belgeselle AP'de Avrupa kurumlarını harekete geçirmeye çalışıyoruz"

İnnocenzi ise filmi aynı gün hem AP'ye hem İtalyan Parlamentosu'na taşıdıklarına belirtti.

"The Bibi Files"ı bir belgeselden öte, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının anlaşılmasını sağlayan önemli bir kayıt olarak gördüğünü söyleyen İnnocenzi, yargı sürecinin yıllardır devam ettiğini hatırlattı.

İnnocenzi, Netanyahu'nun hakkındaki dava nedeniyle siyasi desteğini korumak için aşırı sağ partilerle ittifak kurduğunu anlattı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarının da bu siyasi süreçten ayrı ele alınamayacağını kaydeden İnnocenzi, Avrupa'daki karar vericilerin belgeselde ortaya konan tabloya kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

AP'deki gösterimin hedefini anlatan İnnocenzi, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler bunun bir soykırım olduğunu ifade etti, Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı ancak burada, AP'de hiçbir şey yapılmıyor. AP ve Avrupalı ??liderler sessiz. Netanyahu'ya karşı hiçbir şey söylemiyorlar ve ticaret anlaşmalarımızı sürdürüyorlar. Netanyahu'nun hükümetine ve yaptıklarına karşı tek bir yaptırım bile uygulanmıyor. AP'de bu belgeseli gösteriyor olmamız büyük önem taşıyor. Siyasetçiler artık kayıtsız kalamaz, sessizliğini koruyamaz. Seslerini yükseltmek zorundalar. Kamuoyu, Netanyahu'ya karşı çıkılmasını ve Filistin halkının savunulmasını talep ediyor. Bu belgeseli bugün göstermemizin nedeni de bu. Avrupa kurumlarını sarsıyor; onlardan, Netanyahu hükümetine ve Netanyahu'nun insan hakları ihlallerine karşı müdahalede bulunmalarını talep ediyoruz."

İnnocenzi, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarında yer alan hediyelere de değindi.

Milyarderlerden alınan pahalı hediyelerin ve bunlar karşılığında sağlandığı ileri sürülen çıkarların soruşturmanın ağırlığını gösterdiğini söyleyen İnnocenzi, benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan başka İsrailli liderlerin hapse girdiğini hatırlattı.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak istediğini ve davasının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten İnnocenzi, belgeseli izleyenlerin Gazze'deki savaş ile İsrail'deki siyasi gelişmeler hakkında daha fazla soru soracağını düşündüğünü ifade etti.

İtalya'da 130 sinemada gösterilecek

İnnocenzi, AP'deki gösteriminin ardından filmin İtalya'da geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacağının altını çizerek, ertesi gün ülke genelindeki 130 sinemada gösterim planlandığını aktardı.

Bazı gösterimlerin biletlerinin tükendiğine dikkati çeken İnnocenzi, "İnsanlar İsrail'de ve Filistin'de neler olduğunu bilmek istiyor." dedi.

İnnocenzi, İtalya'daki gösterimlerin başka ülkelerdeki distribütörleri de harekete geçirmesini ve filmin daha geniş bir kamuoyuna ulaşmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA