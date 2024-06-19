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TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinin 2024-2025 sezonu transfer harcama limitlerini açıkladı. En yüksek harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL ile Galatasaray'ın oldu. Çaykur Rizespor'un harcama limitinin ise diğer Anadolu takımlarına kıyasla çok daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre yüzde 30 sapmayla en yüksek harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL ile Galatasaray'ın oldu.

Galatasaray'ı ise 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL ile Fenerbahçe izledi. Harcama limitinde 3'ncülük koltuğuna ise 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL Trabzonspor oturdu.

İşte Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri;

TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Yapılan açıklamada Harcama Limitleri şu şekilde belirlendi;

"30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2023-2024 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

DündarS:

BABANIZ GALATASARAY..!!

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Enes Kaya:

simit kahve gazoz ??

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Dağıstan:

Bir paylaşım geldi , turnuvalara en çok katılımcı gönderen bizmişiz ve parasını da biz karşılıyormuşuz. Beşyüz kişiden fazlaydı galiba

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1
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