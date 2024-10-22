Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü haberini yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de gelişmeyi doğruladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA VAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler bir video yayımlayarak teröristbaşının ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"4 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ"

FETÖ elebaşının St. Luke Hastanesi'nde 4 gün tedavi gördüğünü belirten Dr. Degler "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" ifadelerini kullandı.