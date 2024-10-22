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Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

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15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı katlettiren teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili St. Luke Hastanesi'nden açıklama geldi. Elebaşı Gülen'in hastanede 4 gün tedavi gördüğünü belirten doktor Douglas Degler, "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü haberini yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de gelişmeyi doğruladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA VAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler bir video yayımlayarak teröristbaşının ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

"4 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ"

FETÖ elebaşının St. Luke Hastanesi'nde 4 gün tedavi gördüğünü belirten Dr. Degler "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

15 Temmuz Hastane Güncel Terör

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Yorumlar (37)

albatros :

ampulün içine gizlenmişler gizli yasta şuan...

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ortağınız ile aranız bozuk olmasaydı anlaşsaydınız Milli Yas İlan etmiştiniz :)

164
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Özcan Özcan:

İSRAİL TERÖRİST BAŞLARINI ÖLDÜRMEDE USTA.PARASI NEYSE VERSEKTE KARAYILANI FALAN DA ÖLDÜRSE.

72
120
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ARSLANOĞLU Hakan:

Gülen'in bu Dünyada yaşadığı fragmandı. Yönetmenin izniyle gerçek film kesintisiz şimdi başlıyor.

170
11
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Samet Akın:

Haber yapılıcak biri değil

131
11
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H.K K.H:

Bakalım öteki dünyada saltanat kurabilecekmi...eline ne geçti bunca olaydan sonra yazık onca insan öldü... hesabıni verirsin artık yana yana...

122
14
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Ergun Koç:

O zaten ölüydü..

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Perwer:

Necisin sümüklü mendilini öpüp başına koyanlar şimdi ne yapacaklar? Gerçi onlara tavsiyem, bu mikrobun bir mezarı olacaksa gidip o mezar toprağına yüzlerini sürsünler. Yapabilseydim rahmetli Şaban’ın çiçek suladığı gibi bunun mezarını bir güzel sulardım

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ÖzgürÖzgür:

öldüğüne inanmıyorum herşey yalan dolan hayat boş. buda öyle bişey işte

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Sihirbazın Çırağı:

Dougles düşmana yardım etmeye çalıştı, o.e mıdır değil midir ? Bence o.e'dıdır.

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